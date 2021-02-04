新竹一名婦人阿春（化名）與丈夫育有1子，卻遭丈夫家暴長達30年，還傳訊息恐嚇兒子「通知媽媽準備收屍」，威脅她「血債血還」，家裡生活開銷與小孩的教育費用，全都由她1人負擔，一手拉拔兒子讀到醫學院，忍了30年終於受不了訴請離婚，兒子向法官證稱「爸媽已經沒有住在一起，沒有感情，在一起媽媽會很痛苦」，法官最終判准離婚。

阿春控訴，丈夫遇有爭吵就對她言語恐嚇，曾經分居4年，後來為了孩子成長考量，決定再次生活，卻因對方不願分擔家計屢起爭執，有次還持菜刀恐嚇，對她丟東西，鎖在門外，導致她的恐懼焦慮感再度復發，後來被診斷是情感性精神疾病，領有重大傷病卡。

兒子成年後，雙方再次分居至今，有次丈夫與兒子因事不愉快，竟傳訊「通知媽媽準備收屍，血債血還」，她忍不下去表達離婚之意，竟被恐嚇：「血債血還，請參考一下妳的畜牲犯行」。

據「ETtoday東森新聞網」報導，兒子到庭證稱，爸爸長期工作不穩定，爸媽常為家庭經濟問題發生吵架，他國中以後的生活費與學費，都由媽媽負擔，爸爸有一次還拿菜刀威脅媽媽給他錢「他們沒有住在一起，也不相愛，在一起會讓媽媽很痛苦，我尊重媽媽的決定。」

新竹地院法官認為，被告多次對妻子與兒子出言恐嚇，且與妻子分居迄今已逾5年，難以期待婚姻關係長久穩定與健全，由於起因在於被告未穩定工作、不分擔家庭生活費用，因此准許離婚。

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(中時新聞網)