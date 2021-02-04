安全第一！北市勞動局勞動檢查處統計，3年受理的職業災害通報案件數（不含營建工程業）達629件，其中以住宿及餐飲業居首，歷年都占3成。勞動局長陳信瑜表示，已責成勞檢處於春節期間，持續加強勞動檢查，並特別提醒各事業單位不要有存有僥倖心態，應全力防止勞工過勞及職業災害發生。

勞檢處統計，2018年受理的職災通報有223件，其中住宿及餐飲業最多，占77件、34.53％，其次為批發零售業及支援服務業；2019年受理的職災通報為221件，住宿及餐飲業仍最多，占68件、30.77％，其次還是批發零售業及支援服務業；2020年受理通報職災有185件，住宿及餐飲業居首，占55件、29.73％，其次依然是批發零售業及支援服務業。

「要避免因業務繁忙而發生職災！」陳信瑜指出，職災原因，包括手指遭食品機械絞斷、體表遭燙傷、使用刀具切割傷，或在廚房等油漬潮濕場所跌倒、未裝設漏電斷路器及電氣設備造成漏電傷害，還有為爬到高處拿取物料導致墜落、瓦斯爐烤箱爆炸、瓦斯管破裂外洩等，顯示餐飲工作者的職災安全不容小覷。

陳信瑜提醒，年關將近，各餐飲及物流業進入業務高峰期，事業單位常因繁忙而疏忽作業安全防護及管理，或使勞工超時工作而發生過勞；她對此已責成勞檢處，於春節期間持續加強勞動檢查，也提醒各事業單位須積極提升自主管理能力，確實依勞動相關法令，全面做好各項作業之安全衛生防護及工作管理，以防止勞工過勞及職業災害發生，讓每位勞工朋友都能平安過好年。

(工商 )