新光鋼1月合併營收12.67億 年增90.14％ 09:512021/02/04 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新光鋼受惠於營建、離岸風電、太陽能防蝕鋼板等接單滿檔，1月合併營收亮眼，達到12.67億元、年增90.14％。 1月營收－鮮活果汁 年增136.38％ 《汽車股》吉茂1月營收年增36％ 創同期新高 (工商 ) #新光鋼 #合併營收 #營建 #離岸風電 #太陽能 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》法德藥1月營收年增335％ 續寫新高 10:172021/02/04 財經 友達去年全年轉盈 Q4每股獲利0.89元 09:092021/02/04 財經 勤凱1月營收年增66.81％ 連五個月創歷史新高 09:102021/02/04 財經 耕興1月營收3.34億元 創史上新高 09:202021/02/04 財經 《其他股》建案銷售成績佳 海悅1月營收同期新高 07:442021/02/04 財經 《光電股》牧德去年每股賺15.02元 今年營收可期 08:522021/02/04 財經 中華精測去年營收、獲利齊攀峰 04:102021/02/04 證券．權證 1月營收－海悅3.3億 同期新高 04:102021/02/04 證券．權證 安力元月營收超越去年首季 04:102021/02/04 證券．權證 華宏1月營收9.93億元 創同期歷史新高 09:112021/02/04 財經 需求旺 立積第一季將淡季不淡 04:102021/02/04 證券．權證 財經熱門新聞 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來民眾將愈吃愈貴？ - 財經 比稀土更珍貴？ 陸手中逾8成 澳急了將重開舊礦 - 財經 《半導體》外資冷眼 穩懋重傷 - 財經 《台北股市》台股鼠年5日封關 17日牛年開市 - 財經 今年全球成熟製程代工產能 台積電奪冠 三星被狠甩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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