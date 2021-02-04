新光鋼受惠於營建、離岸風電、太陽能防蝕鋼板等接單滿檔，1月合併營收亮眼，達到12.67億元、年增90.14％。

1月營收－鮮活果汁 年增136.38％
《汽車股》吉茂1月營收年增36％ 創同期新高

(工商 )

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