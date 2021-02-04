對喜歡西式飲食的人而言，享用麵包或蛋糕是一件很幸福的事，尤其麵包剛出爐或烤過香氣逼人，總令人忍不住吃個精光。不過，任何食物經過販售，在商業獲利邏輯之下，都會有一些不為人知的小套路。有糕點師傅透露，想要吃美味又健康的麵包，麵包店有4種商品真的別再買了，因為這些麵包製作有暗黑手法，「只有不懂的人才會吃」。

買麵包其實學問不小，早先有外媒報導，市售麵包有哪些種類較不健康，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》則揭露麵包店的製作手法，建議大家別買裱花蛋糕、散裝蛋糕、水果麵包和蓬鬆麵包，這些麵包有可能再製造或是用料過少，買起來真的虧很大。

第一、裱花蛋糕

裱花蛋糕上面會放幾朵美麗的花，或大大的粉紅色壽桃，有些還會用果醬、巧克力醬寫著「XXX生日快樂」等字樣。這些蛋糕淺嘗即可，但不宜吃多。為做出漂亮的裱花蛋糕，必須使用穩定性較高的植物性奶油，但其實吃動物性奶油才是健康正解，若店家說自己用的是動物奶油，千萬別信。

第二、散裝蛋糕

有些店家會販售散裝蛋糕或NG蛋糕。這些蛋糕多事先裝袋，看起來份量不少又便宜，其實為消化前一天沒賣完的蛋糕，有不肖店家架上會擺放這樣的商品。

第三、水果麵包

釀嵌水果粒的麵包賣相好，讓人勾動食慾，很想一口吃下肚。不過，在選購買水果麵包時要注意小細節，盡量選擇有整顆水果的，比如草莓、藍莓。因為麵包上的果粒，很容易吃到不新鮮水果，店商可能會切去腐壞的水果，再把剩下的切成果粒放在麵包上。

第四、蓬鬆麵包

有些麵包看起來蓬鬆飽滿，讓人食指大動，有學過烘焙的內行人都知道，只靠酵母是不能醒發出大氣孔的，除非另有添加劑撐大麵包結構。而且麵包過於蓬鬆，用料大多非常少，吃起來難有飽足感。

(中時新聞網)