帶著滿滿甜蜜回憶，醒吾科技大學三位韓國交換生李侑拏、何智英及尹志水，明天將陸續返回韓國。三人臨別依依，醒吾科大特別為三位韓國學生拍攝青春校園MV影片，全校師生陪三位韓國學生共同演出「劃破星空」，三位韓生異口同聲感動表示：「一定會再來台灣！」

醒吾科大全校動員拍攝「劃破星空」MV影片，並在地球儀校門口前以無人空拍機拍攝校園全景。(醒吾科大提供)

表藝系二年級洪暐(左)與同學們，一起為醒吾韓國交換生李侑拏(右)溫馨慶生。(醒吾科大提供)

三位韓國交換生原本只來台灣半學期，受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，三人在醒吾科大多待了一年。在醒吾科大一年多研習時間，三人受到全校熱烈歡迎，除提供最佳學習環境，在老師細心指導及同學熱心協助下，三韓生不只中文大躍進，進一步認識台灣，更學會了精湛表演藝術。

：三位醒吾科大韓國交換生李侑拏(右起)、何智英及尹志水，十分享受在醒吾科大的求學生活，三人在醒吾科大優美的摘星閣景觀前，留下最美的回憶。。(醒吾科大提供)

醒吾科大有最快樂多元學習環境，三位韓國交換生假日就同學們一起出遊。(醒吾科大提供)

「劃破星空」MV是三位韓生在台求學紀念代表作，由醒吾科大流行藝術學院院長舒宗浩作詞、表藝系老師吳函砡作曲。影片一開始由表藝系巨砲老師黃智涵飾演的「醒吾明日之星」評審，對著三位韓生及同學們倒下拇指，同學們難過驚訝之餘，團結合作奮起學習。

「忍受多少的毒舌嘲諷，竭盡所能攀上這座顛峰」，同學們在影片中展現年輕大學生堅強毅力，「不想再遭受失敗痛苦，展現峰芒要走出角落」，在強烈求知與學習慾望帶動下，包括觀餐學院、商管學院、設計學院及流行藝術學院全校學生，一起湧上校園地球儀校門及林蔭大道，坐上越野沙灘車，盡情享受歡樂大學生活。

快樂多元學習是醒吾技大學習特色，「劃破星空」MV片中，三位韓國交換生在歡樂學習環境滋養表演藝術技能，與同學們打成一片，用熱情與認真學習精神「凍結了」評審要倒下的拇指，瞬間劃破星空改豎起拇指。影片呈現同學們以專業歌舞展現一流大學生企圖心：「青春歲月不再隨波逐流，綻放光芒看我劃破星空！」

李侑拏感動的說：「拍攝MV的日子幾乎是學期結束的時候，和同學們一起拍攝讓我覺得更加好玩且有趣。只是回到韓國再看這片MV，會想起很多回憶，我會哽咽的！因我的中文沒有學得很標準，但是老師還是讓我親自錄音，還親自出演MV，非常不好意思，很感謝醒吾科大所有師長及同學們，MV中真的包含了很多回憶。」

何智英對醒吾師生的熱情感受深刻，她說：「這部MV每位同學都有參與，回韓國再看這個影片，會覺得大家都還陪在我身邊」。尹志水更依依不捨表示：「很謝謝大家幫我們拍MV，拍完影片代表學期已經結束了，讓我很難過，回韓國後想念同學們，只能每天看這個MV回憶在台點點滴滴！」

一年多前三位韓國學生踏進醒吾科大時，因語言溝通不易有一絲絲的不安。尹志水回憶剛來台時有點緊張，「第一學期有一門影視課，那時候因為才剛來不認識任何人，那時候要分組，但是誰都不認識也不會講中文，還好有幾位同學主動來找我們要跟我們一組，其中竟有會好幾位同學會講韓文，讓我非常驚訝！」

這些會講韓語、且英語流利的同學包括表藝系四年級張家瑜與二年級洪暐，他們都成了三位韓生最佳學習夥伴。離台前，何智英及尹志水聽說宜蘭風景很美，張家瑜就與同學一起陪伴何智英及尹志水共遊宜蘭。

何智英說：「剛來台灣的時候大家都不太會講韓文，但是現在大家看到我們都是用韓文跟我們打招呼，讓我覺得很有趣，很幸福！」洪暐也幫在台過生日的李侑拏，請同學們一起幫她溫馨慶生，慶生宴上侑拏忍不住感動落淚。

雖然只有短短一年多時間，三位韓國學生在醒吾科大認真學習成果豐碩，都許願一定會再來台灣。能歌善舞的李侑拏信心滿滿表示：「回韓國完成學業後，只要有機會一定會來台灣發展，成為知名演員。因在台灣看了很多電影，有很多和韓國電影有不同感覺，我覺得非常新鮮，有很多值得學習的地方，要更努力學習中文了！」

擅長表演的尹志水也有同樣想法，她回憶二年級班展「夢想高飛」，她與侑拏及智英就演出來台求學的韓國練習生，未來學成可以夢想高飛，如今結束在醒吾科大學習，真的可以如願逐夢高飛。已愛上醒吾科大的三位韓國學生，臨別不斷回首多看校園一眼，三人不捨的吐露共同心聲：「如果可以，好想一直待在台灣！」

(中時新聞網)