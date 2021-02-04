港龍慈善會委由該鄰長代收3萬元救助金再行轉交王女。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

家住台中市清水區的33歲王姓女子日前下班後，行經梧棲區南橫八路時，因風勢過大，騎乘機車不慎自摔導致頭部重創，緊急送往梧棲童綜合醫院進行腦部手術，術後昏迷指數為5，目前仍在加護病房治療中，由單親母親照顧王姓女子已逾20日未能工作，家中頓時無經濟收入。

清水分局長張啓祥得知王女家境後，請大秀派出所所長賴進忠前往了解家庭情況後，賴所長為協助家屬向港龍慈善協會申請急難救助金，於2月2日由大秀派出所所長賴進忠、港龍慈協會會長陳奎福及臨江里里長洪敏哲等人共同前往王姓女子住處慰問。

由於王女母親還在醫院加護病房照料，委由該鄰長代收3萬元救助金再行轉交，年關將近，先解王女家屬燃眉之急，度難關，並期望王女能早日康復。

港龍慈善協會會陳奎福表示，協會將持續關注王女復原情形，如需要再協助，協會將與派出所後續再前往關懷，期望王女能早日恢復健康。

大秀派出所所長賴進忠表示，希望能透過臺中市港龍慈善協會的拋磚引玉，呼籲社會大眾能時時關心生活周遭的人，適時伸出援手，溫暖每個角落。警察總是給人威嚴的印象，但為民服務也是警方極力推行的目標。

(中時 )