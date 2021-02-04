中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨，並透露自己不排除參選黨主席，為政壇投下震撼彈。港媒評論直言，趙的回歸不只震到國民黨，連民進黨都被震到包括民進黨秘書長林錫耀、發言人顏若芳都跳出來攻擊；執政黨各種抹黑、抹紅招數盡出，讓人不禁質疑，民進黨到底有多怕他？

香港媒體《中評社》今日評論表示，民進黨面對趙少康回國民黨並擬參選黨主席，表面上不願公開評論，私底下卻動作頻頻，像林錫耀就在民進黨中常會提及1月25日、28日各有三中案、中廣土地案開庭，趙此時回歸動機值得關注，形同影射趙選黨主席只是想為自己解套，分化藍營意圖明顯；顏若芳也強調趙是新黨創黨人，加深趙與當前藍營間的嫌隙，刻意將趙綁在深藍甚至紅統立場，想辦法縮小趙的支持群。

不僅如此，林錫耀更搬出法條，指趙少康一旦選上黨主席就不能擔任廣播、電視事業負責人，必須出清所有中廣股份，並辭去董事長、總經理等職務。可見這是民進黨能想出對付趙的最後一招了，目的就是想逼趙思考：「有必要為了黨主席放棄媒體王國嗎？」換個角度來說，若趙真願放棄媒體，手中沒了武器的趙，也減輕了不少民進黨的壓力。

評論指出，趙少康參選黨主席一事，不只引發國民黨黨內紛爭，就連民進黨也事先做好因應之道，不難想見民進黨後面還有一連串的招在等著趙；由此也能看出，「民進黨有多麼害怕趙少康、韓國瑜領導國民黨中央」。

(中時新聞網)