台中南屯區一名自大陸返台20多歲女子，居家檢疫期間2度找男友到家裡過夜，男友還被爆料是名30多歲的醫生，遭台中巿長盧秀燕重批「可惡至極」，市府不僅對女子重罰20萬，衛生局也對醫師男友進行採檢，目前一採為陰性，外界也好奇兩人究竟有沒有發生親密關係，台中市衛生局表示，事關個人隱私，不便透露。

該名女子上月26日自大陸返台後，隨即進行14天居家檢疫，據了解，同社區的鄰居皆知道她剛從大陸返台，但卻發現有男子出入，因此向台中市衛生局檢舉。

衛生局查核後發現，該女子26日返台隔日，卻不顧社區傳染風險，找來醫師男友陪睡到28日才離去，29日醫師男友又再次到女友住處，因此對該女子開罰20萬，並對醫師男友要求暫停上班、進行自主健康管理，另外也安排採檢，目前一採結果為陰性，需待二採檢為陰性才可正常到職，該醫師男友所任職的醫療單位，目前也加強環境消毒。

衛生局表示，醫師男友是女子的未婚夫，到女子家裡是幫忙打掃，至於外界好奇是否有發生親密行為，衛生局則回應，此事牽涉個人隱私，不便透露，但會嚴加懲處，另一方面，台中市長盧秀燕昨日也在市府召開防疫會議時，嚴厲斥責兩人的行為，並認為身為男友的醫師，卻違防疫規定，可惡至極。

(中時新聞網)