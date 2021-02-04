自1月27日起，銀價在短短4天內暴漲最多近20%，然而銀價2月2日回落10%，失守27美元；黃金相對未受投機性資金青睞。對此，瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，在投機性資金高漲下，不排除白銀短期內再次突破30美元，但相信難以持久保持在高位。瑞銀最新小幅上調了6月目標價格，從原來的29美元升至30美元，但銀價在年中後將逐步下滑，到年末時降至28美元左右。至於金價，瑞銀預期金價在上半年反彈至1,900美元上方，但年末前將徐徐降至1,800美元。

白銀的異軍突起。自1月27日起，銀價在短短4天內上暴漲最多近20%，白銀交易所交易基金（ETF）單日需求急升至3,500萬盎司。基於價格波動率上升，芝加哥商品交易所（CME）昨天起上調白銀期貨保證金18%，從1.4萬美元增至1.65萬美元，銀價昨天回落10%，失守27美元。

在去年12月初，瑞銀已預期白銀能夠跑贏黃金，當時銀價僅略高於24美元。在投機性資金高漲下，不能排除白銀短期內再次突破30美元，但相信難以持久保持在高位。我們最新小幅上調了6月目標價格，從原來的29美元升至30美元，但銀價在年中後將逐步下滑，到年末時降至28美元左右。

無疑，儘管全球經濟逐漸復甦，但美國貨幣政策還是不利於美元，同時對實體資產構成支撐，因此支持銀價在未來數個月保持在偏高水準。從基本面來細看白銀的需求，基於全球多個國家推進碳減排目標及可再生能源，而超過50%的白銀乃用於太陽能電池板及電子產品等工業生產，市場對白銀存在週期性需求。

此外，基於白銀供給難以短時間內大幅增加，市場規模也相對較小，潛在的額外需求容易導致市場出現供不應求。最近，白銀的投資需求強勁，原來預計今年過剩的2億盎司（價值約57億美元）將輕易被市場吸納。另外，儘管白銀ETF頭寸達到歷史新高，但期貨市場裡的淨多頭頭寸未算繃緊，對空頭頭寸可能產生抑制作用。

展望金價，瑞銀認為先要判斷美國實際利率、美元趨勢及市場不確定性。首先，美國實際利率（名義利率減去通脹預期）料將在一季度觸底，大概到-1%至-1.2%，之後會逐漸回升，因而讓金價承壓。但與此同時，美元進一步走弱對金價形成支持。當全球開展大規模接種疫苗後，作為避險資產的黃金需求又隨之下滑。總體而言，預期金價在上半年反彈至1,900美元上方，但年末前將降至1,800美元。從戰術性來說，雖然金價的潛在上漲空間不大，但黃金對整個資產組合依然起戰略性的風險分散作用。

(時報資訊)