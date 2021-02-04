北韓最高領導人金正恩的貼身護衛團爆出接受下屬性賄賂等不倫醜聞，金正恩對此震怒，除了處決提供性服務的女少校外，更肅清高官，讓護衛團全面改組，新設組織互相監視。

北韓最高領導人金正恩的貼身護衛團爆出高層接受性賄賂的醜聞，金正恩下令整肅、改組。金正恩進行兩韓會談時，跟在座車旁奔跑的「防彈警衛團」同樣也隸屬於出包的護衛司令部。

南韓《朝鮮日報》報導，2018年負責金正恩家族人身安全工作的護衛司令部爆出貪腐及性醜聞，護衛司令部政治委員金成德上將被控接受護衛司令部29歲財政負責人金姓女少校的賄賂及性賄賂，金姓女少校先前已因為貪污而被捕，金成德於2018年下半年遭到勞動黨審查。

經過調查後，金姓女少校及下屬貿易公司負責人等於同年11月被處決，護衛司令部一、二號人物金成德及護衛司令部司令尹正林大將等2人也因此事件被革職，關押進政治犯收容所。

護衛司令部全權負責金正恩人身安全、官邸、金氏家族及其他最高層官員的安全警衛工作，金正恩於2018年進行兩韓首腦會談、後於越南河內進行朝美會談時，身穿西裝跟在金正恩防彈座車旁奔跑的「防彈警衛團」同樣也隸屬於護衛司令部。

2019年河內美朝首腦會談上，金正恩的「防彈警衛團」再度登場。

消息人士指出，針對負責自己安危的護衛組織爆出醜聞，金正恩備受衝擊，據已經脫北的北韓高層透露，高階外交官等北韓菁英人士接連脫北，金正恩擔憂整體社會綱紀及忠誠度崩盤，決定加強對人身安全的保護，同時為了遏制護衛司令部的專橫、強化警衛功能，因此下令重組護衛司令部，新設立3支警衛隊，也就是將司令部分拆成4個部門，讓他們互相牽制、監視，削弱護衛司令部的權限。

2020年7月北韓官媒朝中社曾報導，金正恩在《朝鮮停戰協定》簽訂67周年之際授予包括護衛司令部司令、護衛局長、黨中央委員會護衛處長、國務委員會警衛局長等人白頭山手槍，當中護衛局長、黨中央委員會護衛處長、國務委員會警衛局長等就是新設立的3個職位。

(中時新聞網)