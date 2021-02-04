中廣董事長趙少康重回國民黨，且已回復黨籍，外界解讀這是趙與前高雄市長韓國瑜結盟，甚至為挑戰今年的黨主席選舉而來。台南市議員謝龍介更爆料，韓國瑜原有跟他透露將在元宵節宣布此事，沒料到消息提前走漏，只好提前曝光。

謝龍介3日在TVBS《國民大會》中被問到，趙少康要參選黨主席，外傳可能遭中常會卡住無法參選，而這將強化韓國瑜選黨主席的正當性，是否真有這樣說法？謝龍介對此法表示，「這個太多算計跟權謀」。

謝龍介爆料，韓國瑜其實有跟他說元宵節要宣布「出來」，但他那時不知是韓還是趙，那時韓會這樣說，他推算韓趙2人見面的時間點，是前美國總統川普（Donald Trump）任內的時期，他們對美中台的前景非常憂心；後來大概是消息走漏了，所以就提早宣布了。

謝更披露，在此事宣布之前，他也從不同管道得到理解，國民黨主席江啟臣也很大度，認為若能對國民黨能加分的都是好事，且韓國瑜是誠心誠意要跟趙少康合作，而趙的回來也能帶動整個藍營的士氣，如果這時候爆出有人要卡趙，「受傷的一定是江啟臣，所以江不會讓此事發生。」

對於外界認為「趙韓同盟」有計謀，謝龍介直言，若這真是「計中計」那也太厲害了，假如真的為計中計，順著這個局勢往下推，趙若真的不選，將會面臨很大的壓力，屆時或許韓國瑜轉變新的機會，但趙少康能承受起這個壓力嗎？

謝龍介的說法，引發網友的熱議，有大批網友在《國民大會》Youtube底下留言表示，「趙少康，韓國瑜加油，兩位聯手國民黨才有救，台灣才有希望」、「沒有趙少康及韓國瑜救國民黨去收拾冥盡黨（民進黨），台灣沒有前途」、「國民黨真是沒出息，都爛成這樣了，還嫉賢妒能，還內鬥」、「國民黨知識藍及立委請認清時勢，不要再固步自封。只有趙少康當上主席才能振奮黨同志，才有能力帶領同志衝刺」。

但也有網友持不同看法認為，「趙應該宣布，返黨是求做事，不是來做官的？！找一個長期在黨內耕耘，志同道合的，支持他選黨主席，再由新主席相信重用，展開改革？！如此避免資歷不足的爭議，也避免挾粉咄咄逼人，張牙舞爪強勢奪權的惡劣印象？！成功何必在我？！所謂先取得參選資格，演變成無可奈何的黃袍加身？！這套老掉牙的話術，過時過氣啦」！

(中時新聞網)