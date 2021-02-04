私密處出現白色乳狀物？北市聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師程威銘分享，所有的哺乳類其實都有包皮垢，其具備保護和滋潤的作用，因為包皮垢中含有些殺菌成分，能抵抗會陰部較危險的細菌，且其為白色乳狀，有滋潤的效果，但這畢竟是分泌物，因此正確清理掉也很重要，若發現量變多、出現臭味，則要盡快就醫。

程威銘近日在YouTube影片中分享，很多人翻開包皮時發現，裡面有白白乳狀的分泌物，其實所有的哺乳類動物都有「包皮垢」，而男生多會在包皮與龜頭之間出現，女生則是在陰蒂與大陰唇中，白色的乳狀分泌物，其實是死掉的細胞與油脂混合而成。

程威銘指出，男性若沒有包皮，分泌物就會少很多。而包皮垢其實有2個重要的功能，第一個是具有「保護作用」，因為其含有一些殺菌的成分，能夠抵抗會陰部比較危險的細菌；第二則是有「滋潤效果」，包皮垢呈現乳狀，部分可達潤滑、滋潤的效果。

程威銘提醒，但若突然發現包皮垢變多，或是味道變臭了，就代表出問題了，可能是發炎、細菌感染的狀況，因此請盡快就醫檢查。

程威銘也分享正確清潔包皮的方法，洗澡時務必將包皮翻下來，以清水或是中性的清潔劑，來清洗包皮與龜頭當中的區域，切勿使用過量的肥皂或清潔劑，因為可能會因過度刺激，造成紅腫、疼痛，另洗外之後，務必要把包皮推回去。

程威銘提到，洗乾淨後，也不要忘了翻開包皮擦乾，並記得擦完之後要把包皮翻回去，否則包皮卡久了，恐會紅腫翻不回去，屆時可能就需要尋求醫師的協助了。

(中時新聞網)