洪孟楷記者會畫面(記者季節攝)

立法院交通委員會於去年九月通過臨時提案，要求交通部針對大貨車「防捲入裝置」進行相關改善實驗評估，且必須於一個月內答覆，但至今交通部已跳票四個多月，為此國民黨立委洪孟楷今召開記者會，要求交通部給個交代，不能再造成更多死亡遺憾，對此交通部承諾往洪孟楷要求的方向調降大貨車防捲入裝置高度，但對於要降多低，雙方尚未達成共識。

洪孟楷表示，隨便上網搜尋從2018年9月以來的新聞，就有至少17起民眾被撞後遭輾入車底斃命的悲劇，所以他一直持續在立法院監督敦促大貨車「防捲入裝置」的相關修法或規範調整改善，避免車禍發生駕駛倒地後被輾斃的悲劇，但至今未看到交通部修法，早一天改善，或許就可以早一天避免更多民眾被輾斃的悲劇。

國立台灣科技大學博士林其禹指出，歐美以開車為主，因此美國大貨車的防捲入裝置主要是避免小客車捲入，40公分的高度就夠了，但台灣地狹人稠，有許多人騎摩托車、單車，因此必須將大貨車防捲入裝置降到20公分，才能避免摩托車、單車騎士被撞倒躺在地上後又被捲入大貨車底輾斃的悲劇。

交通部路政司專門委員李昭賢回稱，國內有1300萬輛兩輪車，去年截至11月，就有125起民眾被捲入大型車內輪的不幸事故，交通部已召開會議討論，認同降低防捲入裝置的修改方向，但要降到多少，要因應不同大型車的使用狀況，目前開會討論初步方向，未來希望把最小高度降到25至30公分，因為大型車行經平交道等處時，如果防捲入裝置高度設置不當，將導致大型車卡在路上或甚至損壞路面。

但洪孟楷質疑，交通部宣稱還要再花兩三個月的時間完成修改，人命關天，早一天修法就可以早一天減少悲劇，為什麼不立刻修改？因此他詢問交通部是否可以在一個月內要求大貨車業者改善？

李昭賢回稱，交通部的態度是能快就不會慢，雖然修改法規有一定程序，但會依照洪孟楷指示盡速完成

林其禹則質疑，民眾倒在地上身體的厚度才二十多公分而已，如果照交通部提的方案，並不夠，根本是幫業者找藉口。洪孟楷也說，如果交通部一個月內再不提出方案，他將親自帶隊去交通部找林佳龍部長要求改善。

媒體詢問，為何車安中心不直接找林其禹從事實驗？車安中心經理謝昇蓉回稱，因為美國已有研究計畫，可推算出合理高度，比較能用以說服業者。 但洪孟楷駁斥，表示美國以開車為主，跟我國有許多兩輪車不同，所以不要再拿美國資料，國情不同。林其禹也質疑，交通部只聽業者意見，卻不聽受害民眾家屬的意見。

(中時 )