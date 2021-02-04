2021澳洲網球公開賽將於2月8日展開會內賽，選手必須先在澳洲墨爾本進行隔離。台灣好手謝淑薇已結束隔離並展開訓練，不過卻傳出下榻的飯店有人檢測出新冠肺炎反應，導致今（4）日賽事與訓練全部取消，讓她再度遭隔離，只能怒吃米其林港點發洩。

謝淑薇在臉書表示，昨天飯店有人檢測出新冠反應，今天的賽事與訓練全部取消，難得早起要苦練一天的她，只能在房間裡看遠方的熱氣球，慢悠悠地吃著早餐，直到檢測結果出爐才能出去訓練。她笑說，「看來是慵懶的命沒錯了」「已走回床上蓋好棉被躺好」，並提到前幾天伯斯有一例新冠反應確認，就被澳洲政府下令封城五天。

因飯店傳出有新冠確診者，謝淑薇又遭隔離，只好怒吃米其林港點發洩。（圖／摘自謝淑薇臉書）

此外，謝淑薇也分享，又隔離了，只好怒吃米其林一星港點，來發洩今天準備好要用在訓練上的滿腔熱血，「這是一個因為新冠疫情，從變壯變成變胖的感人故事」。

網友留言提醒她要好好照顧自己、注意安全，希望沒事，但也有人好奇「這樣真的有辦法開打嗎？」不過另有人指出，伯斯是因為確診者到處趴趴走，一個飯店保全在隔鄰飯店被感染，出門去過很多地方，所以，澳州政府才緊急下令封城加上大規模採檢。

(中時新聞網)