春節期間許多人會特別布置家裡，少不了用植物來點綴，一方面可以增加家中的生機，營造熱鬧的氛圍，另一方面還可以催旺家宅財運，讓牛年財源廣進。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，常見的金桔樹、富貴竹、發財樹美觀又有旺運效果，很適合過年期間擺放，可為家人帶來好運。

▍1.金桔樹：喜慶吉祥

金，代表著財富，桔，諧音為吉，所以，金桔在風水學中具有吉祥如意、富貴滿堂的寓意，對家宅風水也是大有益處。尤其是過年期間，在家中客廳擺放一盆，不僅可以討個好彩頭，增添家宅喜慶、熱烈的氛圍，還可以為家人開運納福，帶來好運。

▍2.富貴竹：事業興旺

人常說「花開富貴，竹報平安」，富貴竹不僅名字聽起來吉利，其莖葉纖細，柔美優雅，也很適合擺放在家中觀賞。富貴竹還被人們稱為「轉運竹」，顧名思義就是具有轉運之效，若是近期諸事不順，可以嘗試在家中擺放，以改善運勢發展。另外，富貴竹在風水學中還有催旺官運的作用，在過年期間，可以擺放在家中的文昌位，對家人事業的提升有極大幫助。

▍3.發財樹：財源廣進

發財樹，是一個光聽名字就讓人喜歡的植物，寓意招財進寶，財源廣進。發財樹的葉片飽滿，四季常青，讓人賞心悅目。非常適合過年期間擺放在家中，會讓全家人都精神飽滿，擁有賺錢的動力。如果擺放在家中的財位，則可以最大程度的發揮它的招財作用，讓一家人在新的一年中行大運，發大財！

▍4.長壽花：福祿安康

長壽花，代表著健康長壽、福祿安康，不僅葉綠花繁，而且照顧也特別簡單，一直以來深受很多人的喜愛。如果在過年期間，選擇一盆擺放在家中，可以營造出溫馨和諧的氛圍，讓人心神寧靜，還可以使得家人們身體健康，延年益壽，特別適合送給老人。

▍5.鴻運當頭花：開運招財

鴻運當頭花，是一個能夠給人帶來好運的吉祥植物，尤其是在過年期間擺放在家中，寓意家人可以在新的一年好運連連，財運旺盛。它的花朵在株頂或者中部開放，花葉繁盛，花色紅艷，很有喜慶的氣息。當你在辛苦一天、精神困倦時，就可以觀賞一下，會讓你瞬間思緒開闊，精神放鬆。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】

(中時新聞網)