1.台積電(2330)：昨遭三大法人聯手賣超4975張，加上ADR昨夜跌0.73%，盤初一度跌至620元。
2.南亞科(2408)：1月營收55.32億元，月增9％、年增22.9％，今早股價開低後翻紅，力守5日線。
3.威剛(3260)：1月營收29.31億元，月增4.8％、年增59.5％，昨獲外資轉買超427張，激勵盤初放量漲近4%。
4.中鋼(2002)：昨雖遭外資、自營商聯手轉賣超3529張，惟Q1接單可望提前達標，加上入列鴻海MIH平台，股價僅小跌約0.5%，守住5日線。
5.新光鋼(2031)：1月營收12.67億元，年增90.14%，晨盤挾量逆漲近2.5%，向月線靠攏。
6.吉茂(1587)：1月營收年增36%、創同期新高，爆量觸及漲停，一舉收復5日線、月線。
7.和大(1536)：乘特斯拉續上行，昨獲三大法人聯手買超739張，今股價開低走高逾2%，超車大盤。
8.宏碁(2353)：Chromebook產品線強勁，早盤挾量漲逾3.5%，重返周線。
9.撼訊(6150)：迎遊戲旺季及顯卡傳漲價，早盤漲逾3%。
10.凱美(2375)：1月營收雙增且登頂，早盤放量漲近2%。
11.南電(8046)：ABF載板需求熱，1月營收創13年新高，早盤彈漲逾2%。
12.中興電(1513)：獲國道充電站優先議約權，早盤聞訊漲逾2%。
13.禾伸堂(3026)：1月營收年增逾5成，創單月次高，早盤漲逾5%，一舉攻上10日線、月線，並觸及季線。
14.騰輝電子-KY(6672)：宅經濟助攻＋車用產品出貨，1月營收創單月新高，早盤漲逾4%、收復周線。
15.亞矽(6113)：上月營收年增133.33%，早盤觸及13.05元所有短均之上，隨後略回檔仍漲逾5%。
16.穩懋(3105)：首季淡季，營收估季減1成，外資轉賣超逾千張，空軍狙擊，股價重挫逾8.5%，失守400元關卡。
17.鮮活果汁-KY(1256)：春節前提早備貨，元月營收翻倍創同期新高，晨盤跳高漲逾5%，重返300元關。
18.至上(8112)：1月營收年增95.46%，早盤量價齊揚，上漲逾3%。
19.盛群(6202)：年報亮眼、漲價題材，股價帶量走揚漲近3%，再衝上波段新高價。
20.牧德(3563)：去年每股賺15.02元，今年營收可期，今吸引買盤承接，股價反彈5%，跳上月線。
21.群創(3481)：面板喊漲+調薪題材點火，昨獲三大法人聯手買超10萬張，早盤上攻3%，續登今年高。
22.高端疫苗(6547)：新冠疫苗有斬獲，獲外資連4買，早盤強勢觸頂，勇闖天價135元。
23.精星(8183)：多頭發動快攻，早盤一度翻紅走揚2%，來到相對高檔。
24.友勁(6142)：私募案獲友訊加持題材續火，今差一檔拉出第三根漲停，收復10元票面。
25.云辰(2390)：買盤強勁拉抬，早盤急漲6%，挺進季線。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。