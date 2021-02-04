美股四大指數漲跌互見，亞洲股市也受到韓國傳出本土變種病毒，日韓股全數壓回，台股今開低73.57點、報在15697.75點，其後在權值股疲軟下，指數一度大跌逾140點、摔落月線15677點，量能也明顯縮減，早盤後跌幅收斂，甚至一度回到接近平盤位置，現階段估計全天成交量約2500億元，距離封關僅剩明天一個交易日，封關前投資人觀望氣氛轉濃，成交量能萎縮，短線指數上攻不易，加上15800點以上高檔大量套牢區壓力重重，仍需時間與空間化解套牢賣壓。

權值股今日幾乎全數倒地，也成為大盤沉重壓力，台積電(2330)開低震盪，跌幅逾1%，股價最低達620元，力保5日均線，股王大立光(3008)亦下跌約0.5%，鴻海(2317)跌幅一度約2%，股價最低摔下5日線，IC設計指標股聯發科(2454)繼昨日登上天價後，今股價回檔修正，跌幅一度逾3.5%，股價最低達915元，面板雙虎友達(2409)儘管去年轉虧盈盈，但今漲多回檔，股價開低，惟早盤後跌幅收斂到0.8%附近，群創(3481)則是一枝獨秀，去年面板景氣大好，宣布針對員工提前加薪、幅度5%~10%，股價開高走高，漲幅一度近3%。

晶圓產能缺很大，IC設計得產能者得天下，天鈺(4961)有鴻海集團當靠山，產能無虞，股價大漲2.5%，最高達151.5元，聯詠(3034)則因出貨規模大，在業界原料取得上較具有談判空間，今股價黑翻紅，漲幅一度達1.5%，盛群(6202)目前上半年晶圓產能無虞，今股價也一度大漲逾3%、站上80元大關，最高達81.4元。

八大類股跌多漲少，航運、生醫等逆勢有撐，慧洋-KY(2637)上漲逾2%，宅配通(2642)、漢翔(2634)等漲幅皆逾1%；生醫股則有疫苗相關國光生(4142)大漲3%，另外，亞諾法(4133)、寶齡富錦(1760)漲幅逾2%。

分析師表示，考量春節長假漫漫，台灣疫情持續，以及國際金融市場不確定因素頗多，加上台股僅剩明天1個交易日就封關，昨日成交量能萎縮至3000億以下，且指數15800點以上高檔解套賣壓沉重，將壓抑指數表現空間，建議慎防風險及持盈保泰，選股僅建議漲價概念股、工具機、腳踏車、高殖利率及防禦型類股。

(時報資訊)