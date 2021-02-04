資深媒體人趙少康重返國民黨，前民進黨立委沈富雄今在接受電台專訪時表示，2024總統宣誓就職那天，當選人有6成機率就是趙少康。

趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

至於新北市長侯友宜，沈富雄認為，2024總統選舉，侯友宜要當總統慾望沒那麼強，除非沒有趙少康、而朱立倫又已經看破，侯友宜就會出來選，但朱立倫不論是黨主席或總統，機會都是零。

沈富雄今在《POP撞新聞》接受主持人黃暐瀚專訪時指出，國民黨的人不太了解趙少康，綠營的人更是百分之百不了解，他認為，趙少康當2024總統的機會很大，有六成，民進黨的賴清德、鄭文燦目前只各五十；朱立倫、侯友宜跟韓國於都是零。但他也勸趙少康，提韓國瑜太多會有反作用。

他說，為什麼相信趙少康會領先，因為趙沒包袱，民進黨任何一個候選人都有包袱。

被問到國民黨也可能現階段就會阻擋趙少康參選黨主席；沈說，趙不當黨主席也可，但只有趙會改革國民黨，若趙少康當選黨主席，現在到2022最好的舞台除了站台就是對黨的改造，所以就看國民黨到底要不要晉朝文公。

沈富雄也建議趙少康，對自己人要有可愛的地方，過去多厲害別人可以講，自己要少講，講江啟臣魅力不夠，這都可以不講，所以以後要講的都要補回來。

他表示，趙少康參選黨主席不是為了自己名位，就算沒有選上黨主席要參選總統，也不用幫趙少康擔心舞台、議題不夠，全台唯一不用幫趙少康擔心的就是這個，趙可以帶起很多話題，永遠有話語權。

(中時 )