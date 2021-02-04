曾在水手待了15年的資深投手「國王」賀南德茲(Felix Hernandez)去年因疫情放棄球季，稍早則傳出他與金鶯簽下小聯盟合約附帶春訓邀請，假如能升上大聯盟就可獲得100萬美金，賀南德茲要從金鶯拚東山再起。

今年34歲的賀南德茲從16歲就進入水手隊體系，19歲大聯盟初登板後連續效力15年，他曾在水手寫下多項傲人成就，是水手隊史上最多勝投(169勝)以及三振(2524次)的投手，並在此拿下過一座賽揚獎，2012年更為水手投出隊史第一場完全比賽，不過後期賀南德茲成績下滑，最後因合約到期雙方在2019年分道揚鑣。

賀南德茲離開水手後加盟勇士簽下小聯盟合約，一度在春訓繳出好表現，不過隨著新冠肺炎疫情爆發，賀南德茲決定退賽，去年沒有任何成績，今年則要轉戰金鶯。

賀南德茲生涯共計419場出賽，平均自責分率僅3.42，15年來每季都保持雙位數出賽場次，相當穩定，雖然目前金鶯隊輪值還不明朗，不過可能會由阿金(Keegan Akin)、辛默曼（Bruce Zimmerman）、克默（Dean Kremer）、米恩斯(John Means)等人組成，賀南德茲加盟後有機會加入其中。

(中時 )