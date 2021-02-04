蘋果已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）的小女兒伊芙（Eve Jobs）人美又有高學歷，可謂人生勝利組，過去她曾和演出《以你的名字呼喚我》的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）傳交往，不了了之後，近日依芙曬熱吻照公開新戀情，對象是小咖歌手哈利哈德遜（Harry Hudson）。

依芙就讀母親的母校史丹佛大學，根據賈伯斯留下的遺產與股票，依芙身家至少可達約5944億元台幣，使白富美的她順利進駐最強富二代一族，過去她也受邀為美妝品牌擔任模特兒。擁有4名子女的賈伯斯，早年和寫他傳記的作者透露，在所有小孩之中最看好依芙的發展，他已經可以想像自己小女兒之後接班管理蘋果公司的模樣，甚至管理整個國家也沒問題，直說：「她是充滿正能量的人，我見過的孩子之中，她的意志力最強大。」

依芙曬照認戀哈利哈德森。（圖／翻攝自evecjobs、harryhudson IG）

依芙除了是學霸、被看好的未來蘋果接班人，私下也是馬術達人，曾贏過漢普頓經典賽青少年組冠軍，賈伯斯在世時，就對依芙極其寵愛，工作上嚴格出了名的他遇到女兒也沒轍，傳聞依芙小時候會親自打給賈伯斯助理，要求確認自己預定的到訪行程已登記在賈伯斯的日程表，而賈伯斯雖是工作狂，也會排除萬難陪伴依芙。

哈利哈德森是創作男歌手。（圖／翻攝自harryhudson IG）

依芙去年9月瘋傳與好萊塢新生代男神「甜茶」提摩西夏勒梅交往，當事人沒正面回應，近日依芙主動公開新男友身分，曬出與哈利哈德森舌吻照片認戀，男方也曬照同步放閃，依芙更甜蜜形容男友是「神隊友」，大方分享甜蜜戀情，而27歲的哈利哈德森是創作型歌手，暫時沒有代表作，知名的友人是「名媛家族」卡戴珊一家，科勒卡戴珊（Khloé Kardashian）因此也發文回應貼文，祝福兩人。

(中時新聞網)