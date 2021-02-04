一名女友日前訂了「鳳梨口味牛軋糖」送給男友父母作為過年賀禮，不料男友的爸爸是醫生、媽媽是護理師，對方收到禮物後氣得打電話跟男友說「疫情都這麼嚴重了，到底是多沒sense」，之後將禮盒直接丟掉，讓她心裡不是滋味。不少網友則留言醫護、警消人員不能送鳳梨製品是常識，不過也有一部分人說對方小題大作了。

該女友在Dcard發文表示，她日前訂了「鳳梨口味」牛軋糖禮盒給男友的父母親，作為過年賀禮；但對方收到禮盒後，竟打電話給男友抱怨，當時她也在一旁偷聽，對方非常生氣地罵她「很瞎」，說家中有醫護人員不能送鳳梨禮品應該是常識「現在疫情都這麼嚴重了，到底是多沒sense」，對方之後便把禮盒直接丟掉，還在電話中叮囑男友要跟她說，「為了避免繼續出去丟臉」。

一名女友日前訂了「鳳梨口味牛軋糖」禮盒送給男友父母作為過年賀禮，不料遭對方丟進垃圾桶。（圖／翻攝自Dcard）

該女友說，男友聽完電話後也不認同她的做法，男友說「不能送鳳梨真的是常識，這次我沒辦法幫你說話」，讓她相當無奈，她說從小身邊就沒有醫護人員親友，真的不知道有此禁忌，而且禮盒畢竟是心意，「就算不適合，有必要丟到垃圾桶嗎？」之後她看到對方父母親，心理就有疙瘩，在網路上求助網友怎麼辦。

一派網友認為該女友真的沒有常識，「醫護人員已經很辛苦了還要被你詛咒，有很多事不是你說沒那個意思就能安撫的，而且對方還是長輩」；一派網友則認為男友父母小題大作，「把別人的心意隨便丟掉真的很誇張」。其實不只是醫護不能送鳳梨，送鳳梨代表祝福對方業務量爆炸，因此警察、公家機關、消防員、記者等職業都不希望收到鳳梨。

(中時新聞網)