雞排妹（鄭家純）日前在網上自曝主持尾牙遭廠商老闆、翁立友性騷擾，儘管雞排妹昨（3日）親上火線說明、翁立友鼓勵她提告，雙方仍各說各話、宛如羅生門，名嘴狄志為昨則發文談此事，狄志為表示，兩個都是他認識多年的老友，不過狄志為也對雙方提出建議，或許事件發展會不一樣。

雞排妹公開被性騷事件，被點名的翁立友昨發聲明、鼓勵雞排妹提告，雞排妹則不領情，事件持續延燒引發各界關注，名嘴狄志為昨則在臉書發文表示，雞排妹和翁立友都是他認識多年的老友「雞排妹坦率心直口快；翁立友很義氣，為人客氣」。

狄志為臉書全文。（圖／取材自狄志為聊聊（娛樂兩性生活親子）臉書）

狄志為強調，兩個都是他認識多年的老友、手心手背都是肉，他無意批評任何人，狄志為也提到，如果他是翁立友「第一時間除了否認、深感遺憾外，也感同深受，一樣捐出當天的表演費用給公益團體，結局就不一樣呢？」同時，狄志為也建議雞排妹「不舒服當下反應，要求道歉跟說明，是否就不會引來炒作的非議或質疑呢？」

不過雞排妹因公開性騷擾事件，遭外界質疑炒新聞，雞排妹昨則駁斥動怒駁斥，她放話說：「以後不要報導我，我都無所謂」，對此，狄志為則表示他不予置評「但畢竟這波新聞說真的，帶給她形象正面的提升是有的」。

反觀翁立友，狄志為則寫下：「說真的我是不太相信，翁立友會故意伸鹹豬手或性騷，是否因為誤會引發爭議？或者是不小心碰觸？這當然是如人飲水！」最後，狄志為也呼籲，大家都不是當事人「事情未水落石出之前，真的不該〝鞭屍〞或者打落水狗」，也希望風波能圓滿落幕。

(中時新聞網)