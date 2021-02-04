高雄鳳山一名高中少女疑因與蕭姓女友人有寄宿、借衣金錢糾紛，上月底慘遭7名友人集體霸掌摑巴掌，甚至不斷淋飲料在頭上及身上霸凌，畫面昨晚曝光在網路瘋傳，引發高雄市府及警方重視，網友一片撻伐公憤。高雄市教育局上午緊急召開記者會，局長謝文斌表示，校方1月26日時就接獲校安通報，因碰上寒假期間，學校查處不易，因此僅通報為「一般鬥毆事件」。謝文斌坦承，這部分確實還有檢討空間。

謝文斌在記者會上表示，校方在這件事情上，應該要更嚴謹處理，仍有檢討空間，教育局後續將會會加強督導，要求請學校注意。目前教育局也與被害少女家長聯繫上，並請學校加強輔導關懷。對於校園霸凌事件，教育部也有相關規範、以及霸凌申訴救濟制度，未來會持續努力加強宣導、落實。

據了解，警方昨晚漏夜傳喚少女及其父親到案說明，同時也傳喚5名施暴者到案。高雄市長陳其邁更早一步表達絕不能容忍態度，因此教育局今（4日）上午召開記者會，並請校方出面，針對此次霸凌事件做出完整說明。

陳其邁強調，市府已在第一時間追查。教育局除了盡速釐清事實，也會同時對受害學生啓動必要協助與後續輔導。加害者仍是在學學生，也將進行後續懲處與偏差行為加強輔導措施。

警方今（4）日透露，少女被霸凌後「害怕到不敢出門」，身心受到不小衝擊。父親看到女兒受到如此凌辱也箱幫憤怒，已經帶他到醫院驗傷並對施暴者提告。在網路上更是引起公憤。

(中時新聞網)