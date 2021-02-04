呂謦煒臉書發文。（摘自呂謦煒臉書）

外交部今天發布新聞稿指出，與蓋亞那外交部經協商達成共識，決定在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），雙方於今年1月11日簽署設處協議，「台灣辦公室」已自1月15日展開初期運作，被譽為「外交突破」。國民黨政策會專員呂謦煒表示，這當然是一件值得高興的事，不過也不要高興過了頭，因為蓋亞那並未承認台灣是一個國家。

呂謦煒指出，中華民國的外交如果能夠更走出去，台灣的名號如果能夠被世界上更多國家看到，這當然是一件值得高興的事，不過也不要因此就高興過了頭，忽略了對方國家對這個「台灣辦公室」的定位，以及對「中華民國」或「台灣」的立場。

呂謦煒強調，根據路透社訪問蓋亞那的外交部長Hugh Todd，他說台灣設置的只是「經貿辦公室」（trade and investment office），是為了讓台灣和蓋亞那之間的私人組織開創空間（create space）。他甚至強調，「蓋亞那並未承認台灣是獨立的國家，蓋亞那沒有要與台北建立外交關係。」（Guyana is not recognising Taiwan as an independent state. Guyana is not establishing diplomatic relations with Taipei.）。

呂謦煒指出，其實，這次設立「台灣辦公室」，看起來本質上跟我國 110個駐外機構（特別是在非邦交國的駐外機構）的性質類似，只是這次用的名字與往常慣用的「台北經濟文化代表處」不同，用了「台灣辦公室」的名稱。但是對方的外交部長挑明了講，說他並不認為「台灣」是一個國家，所以其實也不必過於喜悅。

呂謦煒也酸諷說，如果要真正對等尊嚴，其實我們應該否認「蓋亞那」是一個國家，那才真正對等尊嚴呢！

(中時 )