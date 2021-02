呂謦煒臉書發文。(摘自呂謦煒臉書)

外交部今天發布新聞稿指出,與蓋亞那外交部經協商達成共識,決定在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」(Taiwan Office),雙方於今年1月11日簽署設處協議,「台灣辦公室」已自1月15日展開初期運作,被譽為「外交突破」。國民黨政策會專員呂謦煒表示,這當然是一件值得高興的事,不過也不要高興過了頭,因為蓋亞那並未承認台灣是一個國家。

呂謦煒指出,中華民國的外交如果能夠更走出去,台灣的名號如果能夠被世界上更多國家看到,這當然是一件值得高興的事,不過也不要因此就高興過了頭,忽略了對方國家對這個「台灣辦公室」的定位,以及對「中華民國」或「台灣」的立場。

呂謦煒強調,根據路透社訪問蓋亞那的外交部長Hugh Todd,他說台灣設置的只是「經貿辦公室」(trade and investment office),是為了讓台灣和蓋亞那之間的私人組織開創空間(create space)。他甚至強調,「蓋亞那並未承認台灣是獨立的國家,蓋亞那沒有要與台北建立外交關係。」(Guyana is not recognising Taiwan as an independent state. Guyana is not establishing diplomatic relations with Taipei.)。

呂謦煒指出,其實,這次設立「台灣辦公室」,看起來本質上跟我國 110個駐外機構(特別是在非邦交國的駐外機構)的性質類似,只是這次用的名字與往常慣用的「台北經濟文化代表處」不同,用了「台灣辦公室」的名稱。但是對方的外交部長挑明了講,說他並不認為「台灣」是一個國家,所以其實也不必過於喜悅。

呂謦煒也酸諷說,如果要真正對等尊嚴,其實我們應該否認「蓋亞那」是一個國家,那才真正對等尊嚴呢!

