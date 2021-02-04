土城區的周姓女子去年12月中旬從事清潔工作間，從車子重摔落地，後腦受重擊，至今昏迷不醒，由於周女家境清寒，傷後無力負擔高壓氧治療、高蛋白營養等費用，新北市圓融行善團得知後在Line群組發起募捐，並在一小時內募得10萬元，並在今日協同社會局土城社福中心，親自將募款送至周女住處，令周女家人相當感動。

社會局表示，周女在三重從事清潔雜工，受傷送醫至今仍昏迷不醒，而周女一子已往生，一女產後中風，75歲丈夫每日搭車前往照護，體力負擔不了，仍須聘請看護照顧，但看護費、高壓氧、高蛋白等特殊治療和營養費、尿布等開銷龐大，周女一家根本無法負擔。

三重社文課長謝義彥見狀，立刻為周女申請急難救助，並聯繫圓融行善團幫忙，圓融行善團立刻在Line群組發起募款，原本只需募7萬元，但有成員立刻發聲，希望再盡一份力，因此最後又開放100人募款，成功集資10萬元替周女紓困。

行善團成員今也與土城社福中心成員等人，親自將善款送到周家，並關心周家成員現況，周女丈夫十分感動，謝謝行善團的及時雨。土城社福中心督導陳柏年表示，周女全家僅剩一名兒子有工作收入，後續將由社工進場評估，以協助申請相關社會福利。

(中時 )