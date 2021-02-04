部立桃園醫院群聚感染至今19人染疫、全台警戒，2月4日是桃醫群聚事件的關鍵日，「清零專案」全院工作人員核酸檢測也正在進行中，今天將宣布全院採檢初步結果，是否能平安度過第一個關鍵日，連5天本土零確診，指揮官陳時中下午2點召開疫情記者會說明。

此外，昨天陳時中接受蘋果日報專訪時坦言，疫苗採購遇到困難，從原先預計的3月施打疫苗，恐怕要拖到6月國人才有機會接種，以及台中爆出一名女子居家檢疫期間找醫師男友陪睡，院方得知消息即刻加強院內消毒，且不排除解雇該名醫師，今天陳時中有可能進一步說明。

指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

(中時新聞網)