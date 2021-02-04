小煜3日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，近日剛升格當爸的他再一周就要帶妻小從月子中心返家，他笑喊現在完全不敢思考回家之後的生活，忙到連學幫小孩洗澡的時間都沒有的他，更透露兒子只喝最貴的奶粉才能便便，所以他只能努力賺錢。他去年底參加《全明星運動會》第一季因傷退出，提及第二季有邀他參加，但因為要演音樂劇，加上新手爸爸太忙碌，所以忍痛拒絕。

小煜提及同在音樂劇演出的蔡旻佑也有收到《全明星》第二季邀請，但他努力勸退對方，因為知道參賽過程會很累，加上音樂劇也需要全神貫注，所以才會給出這樣的建議，「當初錄《全明星》一天最少要花10小時練習，可能從早上8點練到晚上，如果練完再拖個疲累身軀去排音樂劇，一定非常沒效率」。蔡旻佑聽完覺得很有道理，當下決定先不參加。

小煜經營的髮廊去年遇到火災，有一個月沒營收，旗下有百位員工的他仍大方發出6位數紅包，甚至比去年還豐厚一些，他坦承原因，「真的很慶幸髮廊生意沒受到疫情太多影響，今年的業績大致上持平，在這種景氣，我已經很開心了」。

(中時 )