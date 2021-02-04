The mean mug is out at Fiserv Forum!! pic.twitter.com/7RmRcwmRwl — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 4, 2021

公鹿明星前鋒「字母哥」阿提托康波4日還沒打完前3節，就拿21分、14籃板及10助攻的本季個人第3次大三元表現，也是他生涯第21次大三元，幫助公鹿130比110輕鬆痛宰溜馬，目前本季戰績13勝8敗，繼續排在東區第3位置。

雙方打完上半場，公鹿就靠阿提托康波、米德頓、福布斯等人火力，取得68比51大幅領先，來到下半場，公鹿完全不給溜馬任何追上機會，第3節打出誇張12比0猛攻，轉眼就把雙方差距擴大到30分以上，也讓末節提前變成垃圾時間。

阿提托康波今天只打31分鐘，全場投8中7，罰球也是罰8中7，表現可說相當穩定，他也帶動公鹿全隊7人得分上雙，福布斯替補攻下全隊次高20分，波提斯也有18分、9籃板，迪文森佐16分，米德頓12分，布魯克羅培茲與哈勒戴各有11分。

溜馬則以沙波尼斯33分、10籃板及6助攻表現最佳，賈斯汀哈勒戴也拿15分、8籃板，麥克戴摩13分，主控布羅格登雖有12分進帳，全場投17中5的手感明顯欠佳。溜馬目前12勝10敗，排在東區第5，繼續爭取闖進季後賽的機會。

(中時 )