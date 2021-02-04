外交部與蓋亞那外交部經協商達成共識，決定在蓋亞那合作共和國(Cooperative Republic of Guyana)設立「台灣辦公室」（Taiwan Office）。美國在台協會（AIT）表示肯定，並稱所有國家都應該自由地與台灣尋求更緊密的關係及更良好的合作。

AIT表示，美國肯定在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」的協議。所有國家都應該自由地與台灣尋求更緊密的關係及更良好的合作。台灣的民主領先世界，台灣是重要的經濟體，及世界上一股良善的力量。美國持續致力於支持台灣擴展其國際夥伴關係，並努力應對包括新冠疫情在內的全球挑戰。我們將與朋友及盟友站在一起，在世界各地促進我們的共享繁榮、安全及價值。

蓋亞那合作共和國於1966年自英國獨立，過去與我國未有官方往來，目前有美國、加拿大、英國、瑞士、中國、南韓、印度、巴西、古巴及委內瑞拉等14國及聯合國在蓋國設有大使館。雙方自接觸後進行設處協商，推動各項合作與交流；此外，蓋方未來亦可以同等條件在台設立辦公室，深化雙邊的實質關係。

(中時 )