外媒報導，消息人士透露美國蘋果公司與南韓現代起亞汽車集團已接近達成協議，將在起亞位於美國喬治亞州西點市的組裝廠，攜手打造蘋果品牌自動駕駛電動車。

了解現代起亞策略的知情人士透露，現代汽車董事長鄭義宣已經清楚表明「移動力是公司的未來」。這點很重要，因為Apple Car將是全自動化的產品。

了解蘋果有興趣與現代合作的消息人士表示，該科技巨頭希望與願意讓蘋果掌控車用軟硬體的現有汽車製造商，在北美打造Apple Car。

蘋果團隊正在開發的Apple Car暫定於2024年投入生產，但了解蘋果與現代起亞協商內容的知情人士表示，最終推出的時間也可能推遲。

消息人士表示兩家公司尚未達成任何協議，此外，蘋果最終可能決定單獨與另一家汽車製造商合作，或是在現代汽車之外加入其他合作夥伴。

一名熟悉蘋果造車策略的消息人士表示：「我懷疑現代汽車是唯一可以與蘋果達成協議的汽車製造商，可能還會有其他公司。」

傳聞多年的蘋果造車計畫似乎出現加速推進的跡象，周三蘋果盤後股價勁揚近2%，報136.56美元。

周四盤中，現代汽車股價上漲1.63%，起亞小漲0.4%。

蘋果與現代起亞集團發言人均拒絕對此消息發表評論。

(時報資訊)