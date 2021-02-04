戴姆勒集團(Daimler)周三宣布，將分拆戴姆勒旗下的卡車業務；賓士卡車為全球最大的卡車和巴士製造商；戴姆勒企圖讓投資人能更聚焦在奢華轎車業務。戴姆勒週三股價收漲8.9%，報64.56歐元。

戴姆勒的決定為步上其他德國公司的後塵，例如西門子在去年九月的分拆了西門子能源，在投資人對董事會施壓下，分拆集團業務。但此舉亦突顯了奢華轎車賓士品牌在面對特斯拉、保時捷、BMW等在電動車和頂級車市場的挑戰。

執行長凱倫涅斯(Kaellenius)在線上會議表示，純粹作為豪華汽車公司，將對投資人更具吸引力；並認為單一的賓士轎車業務將被視為特斯拉的競爭者，隨著時間推移，投資人的股價估值將更高；這也是關乎到電動車和汽車軟體的轉型和勝利。

對於分拆的最後決定，將在第三季末的股東會議上決定，預計2021年底在德國股市掛牌上市。

分析師認為分拆是相當合理的，卡車業務並沒有為戴姆勒股價加分，分拆對所有股東都有利，伯恩斯坦分析師指出，兩個非常不同的業務的合併，看不出有工業和文化上的邏輯。

在2019年，戴姆勒賣了約50萬輛卡車和巴士，營收分別為卡車402億歐元，巴士47億歐元。卡車業務主要競爭者為瑞典富豪(Volvo)和福斯集團旗下的Traton和Paccar卡車品牌。

戴姆勒執行長周三回覆提問時也表示，分拆業務的原因之一，為商用卡車和私人轎車對減碳將採取不同策略。據了解，大型卡車正加速對氫燃料電池的開發，而個人轎車則在一般的鋰離子等電池。

戴姆勒另外也將為卡車業務的IPO，成立一15億歐元的創新基金。戴姆勒表示，新的卡車公司將有獨立的管理、獨立的公司治理、獨立的董監事會主席，並有機會成為DAX指數成分股。

(時報資訊)