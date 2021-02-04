台積電美國存託憑證(ADR)轉跌0.73%，台積電(2330)今天開低4元為626元，早盤一度跌10元至620元，但隨後跌幅明顯收斂，回到平盤之上，使得台股跌點同步縮減。

台積電美國存託憑證(ADR)小跌0.94美元，跌幅0.73%，換算每股為台幣723.61元。

台積電周三開高走低，收低在630元，收跌2元。外資轉為賣超3725張。本周以來，外資動向牽動台積電股價表現，外資2月1日及2日終止連日賣超，轉賣為買，連續2個交易日共買超1萬3647張，帶動台積電股價強彈，2個交易日共漲41元。

台積電將於封關後，下周二(9日)公布1月營收，預計仍在歷史高檔水準。

台積電第1季營運展望樂觀，預期在高效能運算需求強勁，加上車用市場復甦，單季營收可望達127億至130億美元，季增約1.3%，可望續創歷史新高紀錄。

展望今年，台積公司預期，晶圓代工業將成長約10%，台積電營運表現仍將優於業界水準，今年美元營收將成長約15%。長期來看，在5G與高效能運算應用市場可望長期成長驅動下，台積電2020年至2025年營收年複合成長率將達10%至15%。

(時報資訊)