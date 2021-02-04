封測廠矽格(6257)受惠測試訂單需求持續暢旺，配合轉投資台星科(3265)業績表現持穩，2021年1月自結合併營收達11.97億元，改寫歷史第3高，表現優於預期。由於訂單能見度佳，稼動率持續逼近滿載，加上預期的併購效益挹注，今年營運展望持續樂觀。

矽格1月26日股價觸及54.7元、創近16年11月高點，隨後高檔回測47元支撐，近日股價止跌回升，今（4）日開高後震盪走揚，上漲1.93％至50.1元，早盤維持逾1％漲幅，位居封測族群漲勢前段班。不過，三大法人近日偏空操作，本周迄今賣超1259張。

矽格公布2021年1月自結合併營收11.97億元，雖月減1.04％、仍年增達40.94％，創同期新高、亦為歷史第3高。轉投資的台星科1月自結合併營收2.36億元，雖月減0.84％、降至近半年低點，仍年增達36.55％，改寫同期次高。

矽格表示，新冠肺炎疫情帶動宅經濟盛行，加上各國加速推動5G基礎建設，5G滲透率逐漸加高。矽格集團主要客戶手機、網通、電源管理晶片銷售續旺，比特幣晶片逐漸增加，相關晶片測試線稼動率居高不下。加計投資公司營收後，使1月合併營收續持穩高檔。

矽格今年資本支出約35.16億元，用於汰換設備及擴充產能需求，金額創歷年次高。公司看好今年5G智慧型手機晶片成長動能最強，其次依序為網通、車用、人工智慧（AI）晶片，目標今年5G貢獻自15％提升至25％。

矽格總經理葉燦鍊表示，目前稼動率達80～85％，已逼近滿載狀態，全年訂單能見度佳，公司規畫擴增測試產能約3成。對於此波半導體供應鏈的罕見供給吃緊情況，葉燦鍊認為短期或有些許重複下單狀況，但5G等應用帶動的長期趨勢需求仍樂觀，預期仍可消化。

而矽格上月底宣布擬斥資約46.2億元，向開曼商台灣聯測控股收購聯測股份有限公司全數股權，取得位於竹科的聯測科技全數股權，預期可在第二季初完成。董事長黃興陽表示，預期可挹注每年近20億元營收，並有助於解決產能吃緊、擴產空間不足的燃眉之急。

黃興陽表示，聯測科技專注於DRAM、Flash等記憶體IC晶圓測試及後段封測服務，為矽格較欠缺的業務，加上聯測科技的廠房支援，可望使今年測試產能擴增達4～5成。長期而言則可發揮規模經濟優勢，藉由更完整的產品線提供更周全的封測服務。

投顧法人指出，矽格的測試及封裝營收貢獻分別為75％及25％，其中測試業務的成品測試約60～65％、晶圓測試約30～35％。目前稼動率維持逾85％高檔、近乎滿載，訂單交期亦達3～4個月。

投顧法人原先預估矽格今年營收可望成長逾1成，若以最快第二季完成台灣聯測收購，則可望挹注今年營收約10～15億元，有機會帶動獲利及每股盈餘（EPS）預期上修，目前本益比仍偏低，故維持「買進」評等、目標價65元。

(時報資訊)