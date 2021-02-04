根據日本歷史最為悠久的報媒每日新聞，對126家日本主要企業最新調查，即使在新冠病毒受控的後疫情時代，約有高達九成日企還是會採用遠距辦公方式。

遠距辦公實施方法仍存有不少問題，例如說如何平衡工作時間與個人健康等，除公司行號繼續在尋找合適解決方案外，日本政府正在起草各種規則，優化遠端辦公環境。

當受訪日企被問到遠端辦公員工所佔的百分比時，有57％說，在疫情前的比例不到10％，但疫情期間有70％公司，過半員工都使用遠距工作模式。

至於90％受訪日企表示，疫後還是會保留這種工作方式。

保險業者東京海上日動火災保險(Tokio Marine＆Nichido Fire Insurance)表示，在以維持正常工作水平為前提下，會盡可能多採用遠端辦公模式。

產業分析師也認為，遠距辦公對雇主與員工雙贏因為好處多多。對雇主來說，優秀員工可藉此增加，因為沒有上班路程限制。還有減少非必要性會議，以及降低辦公室硬體設備耗損等。對員工來說，不僅可省下通勤時間與費用，亦可更自主地安排工作時間等。

(時報資訊)