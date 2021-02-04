受到產品組合及新台幣升值影響，砷化鎵廠-穩懋(3105)去年第4季毛利率、淨利率及稅後盈餘均呈現季減，且穩懋預估，今年第1季營收將較去年第4季減少low-teens(約11%到13%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準，部分外資在穩懋法說會後持保守看法，給予「減碼」及「劣於大盤表現」評等，穩懋盤中股價重挫逾8%。

穩懋2020年第4季營收為68.61億元，季增4%，年減1%，營業毛利為23.99億元，季減16%，年減21%，由於產品組合變化及新台幣升值，單季營業毛利率及營業淨利率分別為35%及24.3%，均季減8.4個百分點，單季營業淨利為16.64億元，季減22%，年減29%，稅後盈餘為12.76億元，季減35%，年減31%，單季每股盈餘為3.07元。累計2020年合併營收為255.46億元，年成長19%，創下歷年新高，營業毛利為105.69億元，營業毛利為41.4%，年增3.2個百分點，創下歷史新高，營業淨利為77.82億元，年成長40%，營業淨利率為30.5%，年增4.5個百分點，稅後盈餘為64.69億元，年成長47%，創下歷年新高，每股盈餘為15.45元。

由於進入淡季，穩懋預估，今年第1季營收將較去年第4季減少low-teens(約11%到13%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準

不過，儘管營運受到新台幣升值影響，氮化鎵(GaN)、LiDAR等新應用日增，穩懋因技術領先，可望在新技術及新應用佔有一席之地！穩懋總經理陳國樺表示，穩懋長期不斷投資在各項新技術，包括：氮化鎵、磷化銦、LiDAR等，穩懋都超前部署，在市場應用成熟時穩懋不會缺席，營運會跟著新應用成長。

穩懋法說會後，日系外資、美系外資及亞系外資對穩懋持保守看法，其中亞系外資最新報告指出，雖然穩懋在2020年每股盈餘強勁成長，但我們預估，2021年獲利成長將會減速，2022年再重新加速，由於穩懋過去6個月股價表現優於大盤，因而將評等由「買進」降至「劣於大盤表現」，目標價為415元。

日系外資及美系外資則是分別給予穩懋「減碼」及「建議賣出」評等，目標價分別為325元及362元。

(時報資訊)