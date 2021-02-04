機會與命運-為什麼不(沒)買台積電？

為什麼不買台積電？

其實應該是說為什麼「沒」買台積電？

最近？最新問候語從「你吃飽了沒？」改成「你買台積電了沒？」買台積電儼然成為全民運動，因此我也被問了，為什麼沒有買台積電呢？

可是我本來就是以買金融存股為主的奈米資呀！台積電本來就不在我的觀察名單當中😆我又怎麼會「突然」存台積電了呢？好吧，以台積電最近的表現來看，存第一金的我實在是慘輸...且最近大盤一直創新高，金融卻不但原地不動還倒退嚕，這總說不過去吧？

ㄜ...大盤漲跌不是我能掌握的，金融股漲跌也不是我去控制的，我只知道在這個「位階」我可以做什麼樣的決策和操作！不過台積電和台股ETF倒是給了我不同的思維，去修正自己不足的操作行為，希望以後可以好好執行！

所以...你今天台積電了嗎？❤

若你的嗅覺夠敏銳，最近應該可以聞到些什麼！財商觀念不是讓自己「100%」全對，而是讓自己做對的機率高一些，做錯的機率少一點！

或者簡單一點來說，或是對於我自己來說，財商觀念是讓我從賺少賠多轉換成賺多賠少的關鍵！

機會與命運

機會又再次出現，這次如果讓我比喻，就會像戰後為何美國能快速地恢復經濟？那是因為2次戰場都不在美國本土！

最近的行情我不知道你該怎麼操作，但我知道「我自己該怎麼操作」，因為每個人的狀態不同，我只能提醒自我多檢視！

👉若有回檔是讓你「擴大股數+降低成本」用的！投資前應該先看到趨勢，然後再進行操作！

為什麼不買台積電？

最近有網友問我為什麼不買台積電？為什麼不買台積電？這是因為我不知道台積電目前股價600元還會不會漲到1000元？就算會漲到1000元，一般來說也不是「直線」到達！簡單來說，目前台積電是創新高的狀態，所以之前有買過台積電的人「應該都是賺錢的吧！」---但真實狀態真的是如此嗎？

20200317-台積電畢業文

賠掉一台Altis，看開了， 一直以來想說買相對安全的股票來領領股息， 也不做高風險投資， 沒想到還是賠這麼多， 不想再擴大虧損，忍痛全砍了， 砍在阿呆股就阿呆股吧， 被笑是一時的，擦擦眼淚再出發！

(圖/PressPlay Academy孫悟天提供)

以現在的股價角度來說，或許有人會說該樓的樓主真傻，當初不要賣不就好了？怎麼賣在267呢？如果放到現在就300萬了，扣除成本165萬，不但沒有賠31萬，還倒賺135萬，一來一往100%呀！4個月後的新聞~~

20200729-散戶驚魂記 多空雙中槍

台積電連續2根漲停，以28日最高點466.5元計算，7月來台積電股價狂漲49％，讓手中沒有台積電股票的投資人心癢癢，外資圈對台積電「5」字頭成共識，甚至有看550元，讓投資人終於忍不住跳進去搶漲停，但股價卻開高走低，盤中最低428.5元，最後收435元上漲10.5元，漲幅從10％變成2.47％。

台股28日早盤衝上一萬三千點，台積電第2根漲停抵466.5元，雙雙再寫台股新里程碑，卻成為散戶的悲歌。早盤台積電烤肉香噴，卻仍有過半數的個股下跌，等到台積電從山頂往下走時，更是一堆股票狂跌，來不及停損的投資人都住進套房，上市櫃收盤有27檔跌停，空頭指標中天、合一持續雙雙跌停。

台積電股價如坐雲霄飛車，28日PTT股版台積電是討論的焦點，有人悲情留言「山頂+1」、「一買就爆」，也有散戶說「就留在山頂慢慢洗碗」，還有人感慨說「230元不敢買460元急著買」；不過，PTT也不是全是畢業文，仍有些對台股護國神山仍信心滿滿，有人說台積電5年後有可能上看千元。

股票是未知的成分居多

如果你能確信台積電會上1000元，那台積電就不會上1000元，原因很簡單，如果台積電的頂點就是1000元，那誰會願意去買1000元的台積電呢？他會在1000元買進的原因是因為台積電上看1200元呀！

所以上了600元之後下一個目標在？如果從600回檔到500，再從500上漲到700，再從700回檔到550，再從550上漲到800，這中間的歷程應該不是從600漲到800這麼簡單！

以長期的角度來說，做好資金分配，知道自己的操作行為，不依賴別人的資訊，有自己的判斷準則，多方接受不同的意見，修正自己不足之處，才是「長期」投資應該有的要點。

這次的台積電和ETF事件也給了我許多啟發，也修正了我自己往後的操作行為，這些思維也會在往後的文章慢慢呈現。

世界在變，操作方式也要慢慢優化，沒有一個一成不變的方式可以在股市中無往不利，股市中不變的道理就是幾乎每年都在變！

08年以前沒有QE，你可以有沒QE的思維和操作！20年之後有無限QE，你就不能墨守成規的用舊有經濟學角度去看待「印鈔」這件事情！

最後，我目前手中依然沒有台積電，也沒有ETF，但這次的事件給了我一個很大的啟發，希望在未來的投資行為中能夠順利執行！這讓我想到了一句名言：在股市中若你沒有得到金錢，你就會得到經驗！~~

澄清一下

可能標題下的不好，有人誤會我不買台積電是台積電不好，其實沒買的原因是

1.我沒有長期追蹤他 -所以我不知道產業動向

2.我沒有掌握好買點 -這個可以在下次文章提出

3.現在進場已經會陷入進退維谷的狀態 -在難以預估業績的狀態下，好買點才能抱的久

所以我沒有買，但經驗可以學習成長，所以下一次當機會出現時，我會知道該怎麼做 ^_^

本文由PressPlay Academy專欄作家孫悟天授權轉載，原文刊於PressPlay Academy

(中時新聞網)