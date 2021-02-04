國際資金過去幾個月持續流入印度股市且淨流入金額為2018年最多，在印度經濟成長亮眼環境下，可望繼續吸引外資進駐。法人表示，由於印度基本面漸轉佳，然國際資金上周中斷印度股市連16周買超，印度前景展望看升，預估資金面仍將持續回補印度市場。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度股市2021年持續創新高，主因2020年第四季傳統節慶需求強勁，包括遞延效應與庫存回補，帶動經濟數據樂觀。看好印度股市除了有來自國際資金推升利多加持外，亦看好今、明年經濟成長與企業獲利的預期，將成為驅動市場走高的力量，建議投資人仍可持續加碼印度股市。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度疫情爆發以來，印度央行基準利率已調降1.15％至4％，為新興市場中較大的寬鬆力道，由於食品飲料通膨減緩，印度12月指標通膨率自6.93％大降至4.59％，給予印度央行更大的寬鬆空間，也營造充沛的資金行情，整體而言，印度擁有2021年經濟大幅成長、外資持續入等利多下，2021年漲升行情持續看俏，建議逢回可分批布局。

黃俊晏指出，外資看好印度後市，2020年大買印度股市達234億美元，創8年新高，今年1月來外資亦持續買超印度，高盛原先預估印度2020年高雙位衰退的狀況幾乎抹除，且未來兩年高雙位數成長預期不變，近12個月券商升評數遠遠大於降評數。

保德信亞太基金經理人曾訓億也指出，因印度前景展望看升之下，預估資金面仍將持續回補印度市場，且印度財長希塔拉曼近期提交國會之「2010-21年經濟調查報告」分析指出，在預期消費和投資強勁反彈、防疫措施妥善的情況下，印度2021財政年度經濟成長可望上看11％，亦與IMF最新提出之預期水準相符。

曾訓億說，去年12月印度製造業PMI由56.3小升至56.4，顯示受到疫情穩定控制、新財政刺激方案推出以及貨幣政策的支持，印度製造業PMI可望持續保持在擴張區間，對於資金回流印度股市有很大的挹注。

野村印度潛力基金經理人陳亭安表示，預期印度在大規模施打疫苗過後，國內的消費信心將進一步提升，經濟復甦動能將自製造業擴及到消費服務業。評價方面，印度股市目前本益比為21.6倍，高於5年均值超過兩個標準差，評價顯然偏貴，儘管在低利環境以及經濟穩定復甦的趨勢下，預期市場將容忍目前的高評價，不過，仍然建議投資人可以待市場修正後再進行加碼布局。

(工商 )