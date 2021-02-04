新北小提燈亮相 3款牛提燈還有隱藏版齊天大聖。（葉德正攝）

新北犇騰小提燈4日亮相，市府民政局找來紙雕大師洪新富設計，推出「功夫牛」、「牛來富」、「牛哞王」三款牛造型提燈及多種配件，不但四肢可活動，以手機光源取代LED燈炮，兼顧環保及民俗文化。今年還有隱藏版限量齊天大聖小提燈，即便因疫情無法參加燈會，也能拿拿小提燈過過癮。

新北市長侯友宜4日出席記者會表示，「犇」字意為牛群奔馳，三頭牛成群一起前進，力量不言可喻，象徵新的一年讓市政可以達到最大的廣度及效度，讓市民更安居樂業，有好日子。

侯友宜說，穿著跆拳道服的「功夫牛」力大如牛，象徵運動健康及110全國運動會在新北；財神造型的「牛來富」牛運當頭，頭頂三峽金牛角、手捧金元寶，意味招商引資、財源廣進。

「牛哞王」身穿紫色戰袍，手持巴蕉扇、三叉戟、寶劍，代表新北老年兒童福利政策；搭配西遊記牛魔王，設計了特別版「齊天大聖」小提燈。

民政局長柯慶忠表示，響應環保政策，去年起改以隨手可取得的手電筒、手機燈、小夜燈等燈具取代傳統LED燈泡作為光源，可固定於電話筒、電腦螢幕或桌面等，做為裝飾療癒小物。

柯慶忠表示，新北犇騰小提燈預計17日起，在民政局網站公布各區公所小提燈發送資訊，若無空閒時間至現場領取，20日起也可至民政局網站下載各款小提燈圖檔，以普通A4紙彩色列印，並準備黏膠、美工刀等剪貼工具，依圖示說明或觀看組裝教學影片剪貼凹摺製作即可完成。

即日起臉書「新北民政保平安」也推出線上活動，至「2021新北犇騰小提燈」貼文活動留言，就有機會抽中齊天大聖特別版小提燈，限量1000份。

民政局表示，為讓民眾安全領取小提燈，除管控排隊人數、現場量測體溫、酒精消毒，各區發送時段也採多地點、多時段發送，縮減民眾停留時間。

(中時 )