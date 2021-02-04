根據自由時報報導有「警界出身的國民黨立委」關說香港影視大亨向華強及兒子向佐申請依親案，立委葉毓蘭認「警界」、「國民黨」、「立委」含沙射影，4日前往台北地院遞狀對自由時報負責人林鴻邦、記者陳鈺馥自訴加重誹謗罪，並求償5000萬元。（鄧博仁攝）

飾演「龍五」的港星向華強依親居留案，自由時報3日報導影射國民黨立委葉毓蘭介入，向移民署官員關說、施壓。葉毓蘭今赴台北地院澄清不認識向華強，連向的電影也沒看過，報導意圖抹紅讓她「忍無可忍」，因此對撰稿記者陳鈺馥、報社老闆林鴻邦提起刑事自訴加重誹謗，以及附帶民事求償5000萬元。

自由時報3日刊登網路新聞「獨家》協助向華強依親居留 警界出身藍委遊說移民署」，稱有知情人士指出，一名警界出身的國民黨立委熱衷為向華強依親居留案奔走發聲，要求主管機關要讓它過，有些官員因為認識或被教過，都顯得相當為難。

葉毓蘭今表示，她提出抗議後，撰稿記者聯繫她的辦公室稱報導沒有指名道姓，但第10屆立委中，有哪些國民黨立委是警界出身？還教過移民署官員？這樣的資訊還不夠嗎？報導就只差把她名字寫出來，且報導一出，綠營各側翼粉專更直接點名大罵「就是那個氣炸鍋大媽」。

葉毓蘭強調，她不認識向華強，也沒看過向的電影，會知道向在《賭神》裡飾演龍五，而且很有名氣，是因為向親案曝光後，有媒體在立院採訪她。她從未以任何一種形式向移民署關說向的案子，她以警大退休老師身分出來當立委，就是為了捍衛警消權益，從來不願意造成警消的麻煩，她今天求償5000萬元，將全數用作照護警消及移民人員的關懷基金。

葉毓蘭說，自由時報沒有道歉，記者也只解釋沒有指名道姓，但含沙射影的殺傷力更大，就是要抹紅、抹黑她，但她在警界這麼多年，移民署確實也有很多她的學生，但她從不會關說、施壓，這是她一生中非常小心翼翼去捍衛的清譽。

葉毓蘭並指，她臉書1月25日的貼文雖有提及向華強依親案，但那只是提醒中華民國已通過很多國際人權公約，以及國安高層引用「一清專案」機密資料，要切忌使用上不可違法，只是學理上的探討，她臉書也經常針對時事發表看法，僅此而已。

葉毓蘭,賭神,龍五,向華強,依親,加重誹謗

(中時 )