昔和胡因夢、周丹薇、林青霞並列台灣四大美女的胡慧中，因為電影《霸王花》走紅，被外界封為最美霸王花，1998年與香港民政事務局前局長何志平結婚後，就淡出演藝圈，近日，她罕見露面，62歲真實狀態令眾人驚艷不已。

今（3日）是立春，胡慧中難得更新社群網站，並祝大家立春快樂，而從她曝光的影片中可看到，62歲的她仍保養得宜，皮膚緊緻無瑕疵，氣色更是紅潤，外表完全看不出年紀。

胡慧中祝大家立春快樂。(圖／翻攝自新浪娛樂)

胡慧中背後男子似乎就是丈夫何志平。(圖／翻攝自新浪娛樂)

而影片中，隱約可看到她後面豪宅的內裝相當寬敞，還有奢華水晶燈，背後有一名神秘男子穿著西裝坐在桌前，似乎就是她剛出獄不久的老公何志平。網友看到她罕見露面，也大讚她超漂亮，也有人稱她是「神仙姐姐」。

2017年何志平驚傳替大陸一家能源公司向非洲高官行賄，因違反美國海外反腐敗行為法、洗錢及共謀在紐約被逮，之後遭法院判決有期徒刑3年、罰金40萬美元，胡慧中因不忍丈夫捲入賄賂案，曾親自出馬救尪，不惜低價賣掉房產，更用中文手寫了5頁的陳情書。

去年6月何志平因表現良好，提早獲釋，夫妻倆終於再次團聚，之前就有網友曾偶遇胡慧中與何志平相約爬山，女方戴著墨鏡，笑容滿面，精神奕奕。而胡慧中之前曾被說似乎有些福態，但她卻不在意，笑笑回：「自己是典型的家庭主婦，不在乎外表了」。

(中時新聞網)