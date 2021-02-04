中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨，並透露自己不排除參選黨主席，為藍營投下震撼彈。國民黨黨主席江啟臣已決定聘趙為中評委，看似給了「門票」，事實上這只是「半張門票」，因《黨主席補選作業細則》規定黨籍滿一年才有被選舉權，掌握修改權的中常會將是雙方，甚至是包括高雄市前市長韓國瑜在內的三方戰場。國民黨文傳會副主委黃子哲呼籲，黨內應秉持「有法依法，無法依例，無例再議」12字原則，處理黨主席選舉問題。

趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

黃子哲2日在政論節目《辣新聞152》中表示，趙少康雖創立新黨，但從其離開新黨與媒體發言可見，趙無論在意識形態或兩岸路線上都較屬於「中華民國派」，與外界對新黨所認知的「大統派」有所距離，何況趙與新黨也漸行漸遠，這是不爭的事實。

主持人周玉蔻問，黨中央究竟會不會為了趙少康改變規則？黃子哲則直言：「有法依法，無法依例，無例再議。」周強調「榮譽黨員」郭台銘就是個例子；黃則表示，這件事牽涉黨章問題與政治問題，他個人認為「事緩則圓」，因為母法《中國國民黨主席選舉辦法》僅規定必須「曾任中央評議委員或中央委員」，《黨主席補選作業細則》卻規定黨員須黨籍滿一年才有被選舉權，母法與細則間該如何解釋與處理，是當前的重點。

周玉蔻追問「現在很多人支持江啟臣不要改規則」，黃子哲則重申「有法依法」，還是必須探究母法有無明確規定須入籍滿一年，但這是空間小的處理辦法。不僅如此，黃也坦言：「政治運作一定有它的空間，你說國民黨過去有沒有改過選舉的規則？民進黨有沒有？都有！」

(中時新聞網)