台灣唯一符合FIA G2等級賽道規範的「麗寶國際賽車場」，將在5月1日舉辦開幕賽事，讓許多因為疫情影響而無法出國觀看國際級賽車的車迷們充滿期待，由麗寶國際賽車場與福特六和汽車、全美國際AAI Motorsports三方合作推出的第一場汽車大廠冠名贊助賽事「2021 Ford Focus 麗寶挑戰賽」也將首度舉辦，米其林（MICHELIN）作為福特Focus原廠配胎，也宣布將以品牌贊助身分投入賽事，展現米其林輪胎征戰全球各主要汽車賽事運動多年的豐富經驗與產品實力。
(工商 )
台灣唯一符合FIA G2等級賽道規範的「麗寶國際賽車場」，將在5月1日舉辦開幕賽事，讓許多因為疫情影響而無法出國觀看國際級賽車的車迷們充滿期待，由麗寶國際賽車場與福特六和汽車、全美國際AAI Motorsports三方合作推出的第一場汽車大廠冠名贊助賽事「2021 Ford Focus 麗寶挑戰賽」也將首度舉辦，米其林（MICHELIN）作為福特Focus原廠配胎，也宣布將以品牌贊助身分投入賽事，展現米其林輪胎征戰全球各主要汽車賽事運動多年的豐富經驗與產品實力。
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