AVIS安維斯租車表示，有鑒於農曆年節將近，也是飯局、尾牙接踵而來的時刻，代駕市場的服務中，酒後代駕就占八成之多，安維斯租車有鑑於給長租客戶更安心無虞的酒後返程解決方案，與酒後代駕第一品牌－台灣代駕合作，即日起凡AVIS企業長租客戶，可享有最高1,000元的台灣代駕折抵優惠。

除了AVIS長租客戶享代駕優惠外，AVIS也提供台灣代駕15萬名會員短租自駕平日六折、假日七五折的優惠。

(工商 )