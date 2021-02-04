安維斯租車長租客戶 享台灣代駕折抵優惠 10:582021/02/04 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 AVIS安維斯租車表示，有鑒於農曆年節將近，也是飯局、尾牙接踵而來的時刻，代駕市場的服務中，酒後代駕就占八成之多，安維斯租車有鑑於給長租客戶更安心無虞的酒後返程解決方案，與酒後代駕第一品牌－台灣代駕合作，即日起凡AVIS企業長租客戶，可享有最高1,000元的台灣代駕折抵優惠。 除了AVIS長租客戶享代駕優惠外，AVIS也提供台灣代駕15萬名會員短租自駕平日六折、假日七五折的優惠。 搶春運財 共享汽機車動起來 年假車潮估增3成 考驗交通維運 (工商 ) #安心 #長租 #台灣代駕 #優惠 #AVIS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園輕鬆GO 交通資訊報你知 04:102021/02/04 地方新聞 滋味變了 和碩左啃蘋果 右打造新星進攻電動車戰局 18:102021/02/03 財經 安力-KY元月大豐收 單月營收超過去年首季 11:422021/02/03 財經 年貨採購用LINE Pay Money享優惠 首用族攜銀行回饋最高30％ 21:212021/02/03 財經 攜手國泰產險 WeMo Scooter搶攻外送市場 13:362021/02/03 財經 陸製疫苗進口 宜參考星審核結果 04:102021/02/04 焦點要聞 9月才追認趙少康當中評委 洪秀柱爆另一難題 04:102021/02/04 焦點要聞 涉王立強共諜案 向心夫婦 境管再延2個月 04:102021/02/04 焦點要聞 得晶圓產能得天下聯詠天鈺營運樂觀 04:102021/02/04 證券．權證 採購年貨用LNE Pay Money享優惠 首用族回饋最高30％ 14:432021/02/03 科技 南院新春強檔 天后安瀾首亮相 04:102021/02/04 藝文副刊 財經熱門新聞 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來民眾將愈吃愈貴？ - 財經 比稀土更珍貴？ 陸手中逾8成 澳急了將重開舊礦 - 財經 《半導體》外資冷眼 穩懋重傷 - 財經 《台北股市》台股鼠年5日封關 17日牛年開市 - 財經 今年全球成熟製程代工產能 台積電奪冠 三星被狠甩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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