美國一群參議員今天以中國人權紀錄為由，提案要求取消北京的2022冬季奧運主辦權，但拜登政府暗示，現階段無意禁止美國運動員出賽。

由佛羅里達州聯邦參議員史考特（Rick Scott）與另6位共和黨參議員提出的決議案，敦促國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）重新決定2022冬奧主辦城市，改由「認可並尊重人權的國家主辦」。

史考特聲明說：「中國對新疆維吾爾人種族滅絕、限制香港人的人權，並威脅台灣。」

「共產中國不應該在獲准主辦2022奧運的同時，卻組織集中營、侵害人權，及系統性地壓迫香港人。」

但拜登政府今天暗示，目前沒有計畫禁止美國運動員參與北京冬奧。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在今天的例行記者會被問到此事時表示：「我們目前沒有討論到與北京奧運相關的立場或計畫。」

「我們當然和盟邦與夥伴在所有層級密切討論，定義我們共同的擔憂，並建立一致立場，但目前並未就此討論美國改變的計畫。」

180個維權團體今天稍早聯名發表公開信，以中國人權紀錄為由，呼籲世界領袖杯葛2022年冬季奧運，「確定奧運不會被用來壯大中國政府駭人的人權侵犯及對異議分子的鎮壓」。

包括世界維吾爾代表大會（World Uighur Congress）、國際西藏網絡（International Tibet Network）聯名的公開信還說，自從北京2015年取得2022年冬奧主辦權，「中國國家主席習近平針對基本自由與人權，展開毫不留情的鎮壓」。

北京冬奧預計2022年2月4日起舉行，距離延後1年的東京夏季奧運僅僅6個月。

中國因為許多問題遭受全球審視，特別是新疆維吾爾人遭受大規模拘留，以及箝制香港等。

(中央社)