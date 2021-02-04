加拿大今天將極右翼團體「驕傲男孩」列為恐怖實體，稱這個組織對安全構成「嚴重且日益加劇的威脅」，並在上個月釀成5死的美國國會大廈暴亂事件扮演「關鍵角色」。

路透社和法新社報導，儘管驕傲男孩（Proud Boys ）從未在加拿大發動攻擊，加國公共安全部長布萊爾（Bill Blair）說，國內情報單位對這個組織的擔憂與日俱增。

布萊爾在記者會上說：「暴力問題嚴重升溫，令人憂心，除了言論方面，還有相關活動和計畫，這就是我們今天做此回應的原因。」他並未提供更多細節。

他說，「加拿大絕不容忍涉及意識形態、宗教或政治動機的暴力行為」，還說當局自2018年起就開始監控驕傲男孩。

加拿大政府表示，驕傲男孩是「從事政治暴力的新法西斯團體」，其成員「擁護仇恨女性、反伊斯蘭、反猶太、反移民和／或白人至上主義的意識形態」。

「今日美國報」（USA Today）報導，加拿大是全球第一個將驕傲男孩列為恐怖實體的國家。銀行和金融機構如今可凍結驕傲男孩的資產，而加拿大人在知情狀況下，與被列為恐怖實體的團體進行資產交易是犯罪行為；加拿大也可禁止這個組織的所有成員入境。

除此之外，渥太華當局另將12個團體列入恐怖實體名單，其中有3個是新納粹（neo-Nazi）團體，另外8個組織則被形容是蓋達組織（al Qaeda）和達伊沙（Daesh，即伊斯蘭國）的分支機構，還有一個是從事克什米爾脫離印度運動的伊斯蘭激進團體真主穆斯林游擊隊（Hizbul Mujahideen）。

約有70個團體被加拿大列入恐怖實體清單。

驕傲男孩的創始人麥金尼斯（Gavin McInnes）是住在美國的加拿大人；華盛頓當局已經起訴數名驕傲男孩成員，指控他們與1月6日的國會大廈攻擊案有關。

美國司法部今天逮捕並起訴驕傲男孩西雅圖分會高階成員諾狄恩（Ethan Nordean），指控他在國會大廈事件中扮演要角。前總統川普的支持者於1月6日硬闖國會大廈，企圖阻止國會認證民主黨籍的拜登勝選。

美國檢方表示，假如現年30歲、又名潘曼（Rufio Panman）的諾狄恩被控妨礙政府正式程序的罪名成立，恐面臨最高20年徒刑。諾狄恩面臨的指控還包括協助和教唆。

目前還不清楚誰將擔任諾狄恩的辯護律師，他預定今天下午在華盛頓州的聯邦法院首次出庭。

此外，檢方還起訴了另外幾名成員，包括驕傲男孩夏威夷分會負責人歐克斯（Nick Ochs）；還有畢格斯（Joseph Biggs），檢方說他1月6日在憲法大道（Constitution Avenue）遊行時，被拍到與諾狄恩在一起。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1100204

(中央社)