台北雙星與台北市政府簽訂投資契約後，確定由兆豐金(2886)旗下兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行的7年期新台幣230億元聯貸案。台北雙星公司，係由藍天(2362)電腦與宏匯集團投資設立，靈魂人物許崑泰，旗下的4大集團包括藍天(2362)、群光(2385)、群百和宏匯。其中宏匯集團經營商用不動產，由許崑泰和親友獨資成立並未上市櫃。

台北車站C1/D1雙子星大樓聯合開發案預計2026年完工，可提供1.6萬個就業機會，創造千億元以上經濟產值。雙子星案投資金額達606億元、北市府每年有18億租金收入、增加房地稅收約14.6億元，隨著營業額提高還會增加；台北後車站將配合雙子星再造，實現舊城復興、軸線翻轉。

雙子星大樓聯合開發案也集結美國SOM建築設計事務所、三大聯合建築師事務所、永峻工程顧問等國內外知名頂尖團隊，結合科技製造、建築開發、商業不動產營運以及智慧建築系統，攜手打造全新智慧綠能建築。

該聯貸案備受關注，除由兆豐銀行擔任統籌主辦暨管理銀行外，並由合庫、彰銀、華銀等共同主辦銀行，及6家金融同業的參與支持，以超額認參結案。籌組過程為使銀行瞭解本開發案，特地舉辦聯貸說明會，由台北雙星介紹本開發案規劃構想，再由兆豐銀行說明融資架構及風險衡量解析，推動聯貸案順利募集，後續將提供台北雙星集團長遠穩定資金，支持開發案順利完成。

(時報資訊)