還記得2019年在國民球場響徹雲霄的育兒神曲《Baby Shark》，如今掀起風潮的帕拉（Gerardo Parra）要帶著這首歌回到國民了，根據大聯盟官網報導，國民給出小聯盟合約附帶春訓邀請，假如帕拉升上大聯盟將獲得100萬美元。

今年33歲的帕拉原本只是默默無名的選手，2019年因為選用自己小孩最愛的兒歌《Baby Shark》當作出場曲，沒想到不只自己個人成績提升，國民還從19勝30敗的成績，一路過關斬將贏下該年世界大賽冠軍，這首「鯊魚歌」成為國民奪冠的幸運歌，也讓國民球迷陷入瘋狂。

《Baby Shark》在國民有多紅？只要帕拉一出場，所有球迷都會跟著跳鯊魚歌，球迷紛紛帶著鯊魚娃娃、鯊魚看板進場加油，球團也推出鯊魚寶寶商品，最後國民奪世界大賽冠軍後，他們甚至在冠軍戒上刻上鯊魚寶寶永流傳。

該年季後帕拉沒有續留大聯盟，反而帶著鯊魚狂潮來到日職巨人隊，簽下年薪150萬美元合約，但他表現不佳，加上右膝出現傷勢球季提前報銷，僅出賽47場，繳出4轟、13分打點、打擊率2成67的成績。帕拉回到國民後可能是外野手替補人選之一，就看他是否能再帶起「鯊魚狂潮」。

國民隊曾掀起鯊魚狂潮。（美聯社資料照）

(中時 )