華為創辦人任正非的小女兒姚安娜被封「華為最美千金」，最近她進軍演藝圈，宣布成為「天浩盛世」旗下藝人，勇敢圓星夢，卻引來同是哈佛校友的蒲孟如錄影片爆料，直指姚安娜就學期間霸凌來自大陸的窮困學生，大三時發朋友圈都發繁體字，對此，有陸媒訪問到姚安娜的同學，對方強調傳聞不屬實。

據陸媒報導，一名自稱是姚安娜哈佛大學的校友蒲孟如最近站出掀姚安娜的底，稱姚安娜曾排擠學校裡的大陸學生，導致對方最後休學，又稱姚安娜中文不好，一直是香港居民，「她在英國牛津長大，所以英語是母語，中學的時候移居到上海，大一的時候她還不太能夠理解中文，所以都是用英語溝通，她平時發信息或者朋友圈也都是以繁體字為主。我印象中，她是從大三的時候開始因為身邊都是中國朋友的緣故，逐漸掌握了漢語」。

蒲孟如錄影片指姚安娜在學校時期霸凌他人。（圖／翻攝自娛樂有飯、Annabelyao姚安娜fans微博）

蒲孟如表示，大家如果不信的話可以致電哈佛大學的本科教務處，「問是否在2017年、2018年、2019年都有窮人家出身，拿著哈佛大學全額獎學金的中國大陸學生因為受到了一定程度的校園排擠，而出現休學的情況」，強調自己說的都是真的。對此，《新浪娛樂》訪問到兩名稱是姚安娜哈佛的同學，對方拿出學生證表明身分，A是姚安娜的學長，B則是姚安娜同宿舍的舍友。

《新浪娛樂》訪問到姚安娜校友，對方出示學生證。（圖／取自新浪娛樂）

A說，姚安娜的中文從大一就很好，用中、英文溝通都沒問題，他覺得蒲孟如的爆料很奇怪，怎麼本來不懂中文，但兩年內卻學會發繁體字，並指姚安娜個性溫柔，平時學習態度認真，至於霸凌傳聞，A說學校裡每年每屆都會有人休學，「但據我所知沒有人是因為安娜的」，B表示：「我在學期間沒聽說中國地區的學生退學，所謂休學，我們叫Gap year，更多是學生自己的決定，用更多時間探索不同的職業發展，或者是個人健康原因暫時休息，和安娜以及他人都無關的」。

(中時新聞網)