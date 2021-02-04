資料分析、自動駕駛和醫療診斷等應用帶來了對機器學習和超大規模計算基礎設施的巨大需求。為滿足這一需求，Microchip Technology Inc.宣佈推出Switchtec PFX PCIe 5.0系列產品，這是世界上首款PCI Express（PCIe）5.0交換器解決方案，可將密集計算、高速網路和NVM Express（NVMe）儲存的互連效能提高一倍。連同XpressConnect重計時器，Microchip是業內唯一能同時提供PCIe 第五代（Gen 5）交換器和PCIe 第五代（Gen 5）重計時器產品的供應商，為客戶提供互通性經過驗證的完整PCIe第五代基礎設施解決方案。

Microchip資料中心方案業務部門行銷與應用工程助理副總裁Andrew Dieckmann表示，加速器、圖形處理單元（GPU）、中央處理單元（CPU）和高速網路介面卡推動了對更高效能PCIe基礎設施需求的持續增長。Microchip推出的全球首款PCIe 5.0交換器能將第四代PCIe互聯鏈路速率提高一倍，達到32 GT/s，以支援要求更嚴苛的新一代機器學習平臺。再加上PCIe 5.0和Compute Express Link（CXL）1.1/2.0 等XpressConnect系列重計時器產品，Microchip可提供業界最豐富的PCIe Gen 5基礎設施解決方案產品線，實現超低延遲和端到端的互通性。

Switchtec PFX PCIe 5.0交換器系列產品由高密度、高可靠性交換器組成，支援28至100路通道和多達48路非透明橋接器（NTB）。這些產品具備熱插拔、非熱插拔以及安全啟動身份驗證等高可靠性功能。由於PCIe 5.0的資料速率達32 GT/s，訊號完整性和複雜的系統拓撲結構對系統的開發和除錯構成極大挑戰。為了加快上市時間，Switchtec PFX PCIe 5.0交換器提供了一套全面的除錯和診斷功能，包括支援交易層封包（TLP）生成和分析的複雜內部PCIe分析儀，以及配置在晶片上的非侵入式SerDes視線捕捉（eye capture）功能。

Switchtec PFX PCIe 5.0交換器還配置有ChipLink，這是一種基於直覺式圖形介面的元件配置與拓撲結構檢視器，可完整存取PFX PCIe交換器的暫存器、計數器，診斷器和取證捕獲功能，以實現系統快速啟動和除錯。

英特爾研究員暨I/O技術和標準總監Debendra Das Sharma博士表示，英特爾即將推出的Sapphire Rapids Xeon處理器將會採用運行速度高達32.0 GT/s的PCI Express 5.0和Compute Express Link，為客戶提供部署所需的低延遲和高頻寬I/O解決方案。Microchip表示，很高興看到Microchip的PCIe 5.0交換器和重計時器更加鞏固了其生態系統，並推動了PCIe 5.0和CXL解決方案的更廣泛部署。

Microchip發佈了全套設計資料、參考設計、評估板和工具，支援客戶利用PCIe 5.0的高頻寬優勢開發系統。

除了PCIe技術，Microchip還為全球資料中心基礎設施廠商提供全面的系統解決方案，包括支援NVMe的RAID、記憶體、記憶體，時脈和同步系統、獨立安全啟動、安全韌體與身份驗證、無線產品、用於配置和監控資料中心設備的觸控顯示幕，以及預測性風扇控制器。Switchtec PFX PCIe 5.0系列交換器現已向符合條件的客戶提供樣品。

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