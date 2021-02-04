為期7天的新年假期即將到來，不少民眾正忙著安排返鄉、旅遊等事宜，國泰產險表示，智能客服「阿發」是保戶的最佳幫手，春節期間將隨時於線上為大家服務。民眾如投保國泰產險旅遊相關保險，當有延長或縮短旅遊期間需求，24小時皆可於官方網站，呼叫「阿發」，立即享有保期調整的便利服務。

隨著疫情升溫，可預期不少民眾會降低對大眾運輸的依賴，改採自駕方式外出，年假期間勢必帶來可觀的車潮，無形中也提高了行車的風險。國泰產險建議民眾，開車上路前應先檢視自身的保險保障，如發現尚未投保或保障不足時，可聯繫業務員或至國泰產險官方網站、Besafe享出門平台等保險網站投保，有完整保障才能安心「享出門」。

國泰產險說，若是國泰產險的車險客戶在春節期間，仍可透過國泰產險LINE官方帳號申請車險事故通知，待連假結束後，專屬理賠人員會儘速與保戶聯繫後續處理事宜，也會透過LINE主動通知保戶相關的進度及處理狀況。此外，不只是事故處理，保戶亦可透過平台下載強制險電子保險證，或線上完成續保繳費等服務，而若民眾急需事故諮詢，亦可撥打客服聯絡專線，由客服人員協助引導客戶事故處理，春節後客服人員將主動把協助過程轉知理賠人員。

國泰產險進一步指出，該公司智能客服「阿發」是保戶的最佳幫手，春節期間隨時於線上為保戶服務。包括有如何投保國泰產險旅遊相關保險，當有延長或縮短旅遊期間需求，24小時皆可於官方網站，呼叫「阿發」，即可有保期調整的便利服務。

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